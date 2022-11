A Comissão Europeia definiu frequências para a tecnologia 5G durante os voos.

Sociedade 2 min.

Tecnologia

Passageiros vão poder aceder à internet nos voos da UE

Redação A Comissão Europeia definiu frequências para a tecnologia 5G durante os voos.

O modo avião nos voos poderá ter os dias contados. A União Europeia (UE) vai permitir o acesso à internet em dispositivos eletrónicos durante as viagens aéreas, através da rede 5G.

As companhias aéreas vão poder fornecer a mais recente tecnologia 5G a bordo dos seus aviões, acompanhando as atualizações sobre comunicações móveis em aeronaves promovidas pela Comissão Europeia, que definiu determinadas frequências para 5G durante os voos.

Em França, as companhias aéreas prometem greves para o Natal e Ano Novo Para além da greve confirmada na Air France para a época de Natal e Ano Novo, a Eayjet France parece seguir o mesmo caminho.

"Os passageiros de voos na UE poderão utilizar os seus telemóveis no máximo das suas capacidades e funcionalidades, como se estivessem a usar uma rede móvel 5G em terra", refere o comunicado da Comissão divulgado no final da semana passada.

Thierry Breton, Comissário para o Mercado Interno, afirma, no mesmo texto, que a rede "5G irá permitir serviços inovadores para pessoas e oportunidades de crescimento para as empresas europeias". "O céu já não é um limite quando se trata das possibilidades oferecidas pela ligação [de internet] super-rápida e de alta capacidade".

Como vai funcionar?

De acordo com a informação do comunicado do organismo europeu, o serviço será disponibilizado em aeronaves equipadas com uma rede especial, a chamada "pico-célula", que permitirá aos passageiros ligarem-se à internet e fazer chamadas, escrever mensagens e aceder a dados, através de uma rede de satélite que fará a ligação entre o avião e a rede móvel em terra.

Esta atualização da decisão tomada pela Comissão em 2008, sobre a implementação de comunicações móveis a bordo de aeronaves, abre o caminho para a implantação generalizada de serviços 5G.



Autocarros deverão ter 5GHz já no próximo verão

Além dos aviões, os serviços 5G vão chegar também a outros transportes públicos. As bandas de frequência de 5GHz vão estar disponíveis como rede Wi-Fi no transporte rodoviário.

Segundo o comunicado da Comissão Europeia, os Estados-membros deverão disponibilizar bandas de frequência de 5GHz para utilização a bordo dos veículos rodoviários o mais cedo possível e, o mais tardar, até 30 de junho de 2023.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.