Partos com episiotomia desceram 8,2% no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Os números do relatório trienal sobre vigilância da natalidade apresentado pelo Ministério da Saúde e o Instituto de Saúde de Luxemburgo (ISL), revelam que o Grão-Ducado parece estar no caminho certo no que concerne à saúde das mães e recém-nascidos. Os dados referem-se ao período entre 2017 e 2019.

No comunicado com o relatório trienal, as instituições garantem que a "saúde das mães e crianças é monitorizada regularmente e tem por base indicadores nacionais e europeus de saúde perinatal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos em 2015 pelas Nações Unidas".

Menos episiotomias

No sentido de melhorar a experiência dos partos, entre 2017 e 2019, houve uma diminuição de 8,2% na prática da episiotomias (corte no períneo efetuado pelo médico) no Luxemburgo, segundo o relatório. Esta prática é recomendada de forma "rotineira ou generalizada a episiotomia em mulheres, durante um parto vaginal espontâneo", afirma a Organização Mundial de Saúde (OMS).

No geral, em 2017, 21,9% dos partos vaginais ocorreram por episiotomia e esta taxa caiu para 13,7% em 2019. Nas "episiotomias associadas a rasgos", as percentagens foram de 18,2% em 2017, 14,9% em 2018 e 10,8% em 2019.

Para além da OMS, a recomendação parte também do Colégio Nacional de Ginecologistas e Obstetras de França, publicada em 2015, que defende que a taxa nacional geral de episiotomias deve ficar abaixo dos 30%.

Menos cesarianas

Em 2009, a taxa de cesarianas foi de 28,8%. Cresceu nos anos seguintes, chegando a 32,2% entre 2014 e 2016, mas voltou a descer nos anos seguintes.

Segundo o relatório, entre 2017 e 2019, a taxa de cesarianas caiu ligeiramente para uma média de 30,5%.

As cesarianas secundárias (quando o parto já começou e tem de se proceder a uma cesariana para garantir a segurança da criança e mãe) ou não planeadas também caíram em comparação com os anos anteriores. Entre 2017 e 2019, 14,0% dos partos foram realizados por cesariana secundária, em comparação com 15,1% entre 2014 e 2016.

Estes resultados podem ter sido uma consequência das recomendações nacionais sobre as indicações de cesariana no Luxemburgo, uma lista elaborada por ginecologistas-obstetras, pediatras-neonatologistas e parteiras em 2014.

Em janeiro de 2020, a Secretaria de Saúde analisou estas recomendações e afirmou que apesar de "as recomendações do Conselho Científico emitidas em julho de 2014, e os esforços desenvolvidos para esta ação de saúde pública terem dado frutos, ainda há espaço para melhorias no que diz respeito às cesarianas realizadas em mulheres multíparas (mais do que uma criança por parto) que já tiveram uma cesariana".

Mais nascimentos

Após uma diminuição dos nascimentos entre 2014 e 2016, os números voltam a subir entre 2017 e 2019, com um aumento de 3,1%, sublinha o relatório.

Há outros dados a ter em conta relacionados com a nacionalidade das mães. "A par do aumento relativo da população residente, de 3,9% nos três anos estudados, verifica-se há muitos anos um aumento do número de mulheres não residentes que dão à luz no Luxemburgo" e "a elevada proporção de mulheres que dão à luz de nacionalidade estrangeira em comparação com as mulheres de nacionalidade luxemburguesa (cerca de 35%).

Mais concretamente, os partos de mulheres de países terceiros tiveram "um aumento de 18,7%, entre 2017 e 2019" e, por outro lado, a média de luxemburguesas que deram à luz desceu -0,7%, nesses anos, em relação ao relatório anterior.

Recorde-se que estes números podem ter aumentado consideravelmente no ano passado, uma vez que os dados analisados são do período pré-guerra na Ucrânia e não tem em conta a chegadaa de refugiadas ao país.





