Partilha de carros está a crescer entre Luxemburgo e França

Pascal MITTELBERGER Viagens de transfronteiriços que usam a aplicação de 'carsharing' Klaxit explodiram nos últimos meses.

Há menos de um mês, o jornal Virgule dava conta da crescente tendência para a partilha de carros ('carsharing') como modo de transporte no Luxemburgo, e especialmente entre os países transfronteiriços e o Grão-Ducado. A prática está a ganhar adeptos entre colegas ou conhecidos, mas também através de plataformas que põem os utilizadores em contacto entre si.

Prova desse crescimento foi a atribuição, em outubro, de uma verba de 100 mil euros pelo governo luxemburguês à empresa francesa Klaxit (que substituiu a plataforma nacional CoPilote em 2020). A aplicação permite que as pessoas que desejem partilhar as suas viagens de carro possam entrar em contacto entre si.

O condutor é pago pela empresa: 1,50 euros por passageiro para uma viagem de até 15 km, seguindo-se 10 cêntimos por quilómetro adicional até um máximo de 4 euros por 40 km. O passageiro ou passageiros não pagam nada.

Mais 100 mil euros atribuídos pelo Luxemburgo

Após um período de stand-by devido à crise sanitária, a empresa retomou a sua atividade no Luxemburgo na segunda metade de 2022, tanto que o orçamento de 100.000 euros foi totalmente consumido no início de fevereiro, refere David di Nardo, diretor de desenvolvimento na Klaxit.

Os números que apresenta ao Virgule mostram que o 'carsharing' é agora uma parte essencial da vida quotidiana de muita gente que viaja para o trabalho.

"O número de viagens semanais aumentou 100 vezes em comparação com as médias da primeira metade de 2022, de 50 viagens há um ano para 5.000 hoje em dia. Esta semana vamos atingir a marca das 1.000 viagens por dia. Comparado com a melhor semana da segunda metade de 2022, em dezembro, o número de viagens via Klaxit aumentou seis vezes durante a nossa melhor semana de 2023", explica David di Nardo. É de notar que 90% destas viagens são transfronteiriças, entre a França e o Luxemburgo.

O diretor de desenvolvimento da Klaxit está satisfeito por "o Grão-Ducado ter desbloqueado novas verbas para apoiar este crescimento notável": mais 100.000 euros para continuar a pagar aos motoristas e encorajar os trabalhadores transfronteiriços a partilhar o carro.

O primeiro pacote, em outubro, deveria cobrir um período de seis meses. Para este segundo, não há qualquer indicação da duração. As discussões entre o Governo e a Klaxit prosseguem para perceber se o serviço e o método de partilha de carro podem tornar-se permanentes.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

