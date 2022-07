Pelo menos dois partidos já questionaram o Governo sobre os alegados casos de violência perpetrados por um grupo de jovens, antodenominado “17Antissistema”.

Partidos preocupados com agressões do grupo de jovens "17Antissistema"

Diana ALVES Pelo menos dois partidos já questionaram o Governo sobre os alegados casos de violência perpetrados por um grupo de jovens, antodenominado “17Antissistema”.

O caso foi revelado na semana passada pela edição alemã do Luxemburger Wort. O jornal relata que o grupo – conhecido também por “17” e “1Block7” – é composto por cerca de 40 jovens, alguns com menos de 14 anos.



"17Antissistema". O grupo de jovens delinquentes que ataca no Luxemburgo As ações do grupo estão a preocupar as autoridades luxemburguesas. São muitos, menores de idade e de uma brutalidade incomum.

As vítimas são selecionadas ao acaso, sendo depois agredidas e humilhadas. Toda a situação é filmada e depois divulgada na Internet para o autor se vangloriar da agressão. Trata-se de um fenómeno conhecido como ‘happy-slapping’.

O caso já chegou ao Parlamento luxemburguês através de questões parlamentares dirigidas ao ministro da Segurança Interna, Henri Kox. Pelo menos, ADR e CSV pediram esclarecimentos ao Governo.

A questão do ADR, da autoria do deputado Fred Keup, foi enviada na sexta-feira e deu hoje entrada no Parlamento, sendo que o ministro tem até ao dia 22 de agosto para dar resposta ao deputado. No caso do Partido Cristão Social (CSV), os deputados Léon Gloden e Laurent Mosar assinalam a questão como sendo urgente.

Os parlamentares querem saber se o ministro confirma as informações relatadas pelo Luxemburger Wort. Número de vítimas e de agressores identificados, perfil dos agressores, dados sobre as estruturas de acompanhamento de jovens delinquentes e o que devem os mais jovens fazer para se proteger destes atos de violência são algumas das questões levantadas pelos deputados.

Não é certo que o Governo venha a divulgar muitos detalhes, uma vez que, segundo o Luxemburger Wort, o caso está a ser investigado pela polícia.



