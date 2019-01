O deputado e líder do Partido Pirata, Sven Clement, questionou esta semana a ministra da Proteção dos Consumidores, Paulette Lenert, sobre qual a posição dos governo face a campanhas publicitárias sobre contratos de fidelização de empresas de telecomunicações que podem induzir os consumidores em erro.

Partido Pirata questiona ministra sobre campanhas de telecomunicações "enganadoras"

Catarina OSÓRIO O deputado e líder do Partido Pirata, Sven Clement, questionou esta semana a ministra da Proteção dos Consumidores, Paulette Lenert, sobre qual a posição dos governo face a campanhas publicitárias sobre contratos de fidelização de empresas de telecomunicações que podem induzir os consumidores em erro.

O deputado Sven Clement, líder do Partido Pirata, questionou esta quarta-feira a ministra da Proteção dos Consumidores sobre a possibilidade de algumas campanhas de publicidade, nomeadamente contratos de fidelização de empresas de telecomunicações, poderem induzir os consumidores em erro.



No documento enviado às redações, Clement refere-se particularmente aos contratos de fidelização, por exemplo de um ou dois anos, com uma mensalidade mais baixa nos primeiros meses, mas que depois as mensalidades aumentam nos meses subsequentes.



O Partido considera que nestas campanhas esta informação não é explícita, o que impede o consumidor de calcular o verdadeiro custo do contrato de fidelização, o que feitas as contas, na realidade sai mais caro do que o preço mensal que é publicitado.



Isto é, feitas as contas, se calcular a média mensal para um contrato de fidelização de um ou dois anos, o valor mensal acaba por sair mais caro do que o que é anunciado.

Regulador nega estar a investigar tarifário da Tango O diretor do Instituto de Regulação luxemburguês (ILR), Luc Tapella, desmente ao Contacto que o instituto esteja a investigar o tarifário "Infinity" da operadora Tango. Luc Tapella esclarece que estão apenas a analisar o tarifário por uma questão de rotina, tal como fazem sempre que são lançados novos produtos no mercado.

"E muitas pessoas sentem-se atraídas pelo preço [publicitado] e não fazem as contas ao tarifário no total", considera o deputado. Desta forma, o partido questiona a ministra sobre se partilha a opinião de que o facto de estas campanhas apontarem um preço mais baixo do que a média do tarifário global é enganador para os consumidores.



No mesmo sentido, os Piratas apelam a uma maior ação governamental e questionam se o executivo tem um plano concreto para proteger os consumidores de tais práticas comerciais "abusivas". Finalmente, interroga também Lenert como é que o governo pretende garantir que o consumidor possa comparar os preços das diferentes ofertas quando o valor da mensalidade depende da duração do contrato, algo que nem sempre é explicito nestas campanhas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.