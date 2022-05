O partido já utilizou este nome (que significa renascimento) para a lista nas eleições europeias de 2019.

França

Partido de Emmanuel Macron muda de nome

O partido já utilizou este nome (que significa renascimento) para a lista nas eleições europeias de 2019.

La République en Marche (LREM), o partido do reeleito Presidente francês, Emmanuel Macron, vai mudar de nome e chamar-se "Renaissance", anunciou o seu líder, Stanislas Guerini. Macron foi um dos fundadores da LREM em 2016.

Pretende-se um "partido popular que se pretende aberto" aos cidadãos e funcionários eleitos "de onde quer que venham", disse Guerini.



O Renaissance, que foi o nome da lista de Macron nas eleições europeias de 2019, é um partido que pretende "ser fiel à vontade do Presidente da República" que é "fazer sempre a escolha do Iluminismo contra o obscurantismo" e " fiel ao que fazemos no cenário europeu”, insistiu o secretário-geral.



O partido já utilizou este nome (que significa renascimento) para a lista nas eleições europeias de 2019. Macron foi um dos fundadores da LREM, em 2016.

O partido de Macron anunciou também que vai concorrer nas eleições parlamentares de junho com dois partidos centrais, MoDem e Horizons, numa aliança com o nome de "Ensemble".

O Chefe de Estado recentemente reeleito precisa de uma maioria na Assembleia Nacional para governar à vontade. A frustração com o primeiro mandato do atual presidente pode custar-lhe votos e a esquerda já anunciou um coligação para o derrotar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.