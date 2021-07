Se vai viajar para Portugal por estrada no domingo prepare-se para mais um dia de muitos engarrafamentos. Há um alerta laranja em França.

Partida para férias

Mais de mil quilómetros de filas nas estradas de França

Um pico de mais de mil km de engarrafamentos acumulados em França foi atingido este sábado, um dia classificado como o mais problemático nas estradas francesas nas viagens de férias na transição de Julho para Agosto.

Segundo o site francês de tráfego rodoviário Bison Fûté as filas de trânsito somaram 1.091,6 kms.

As principais perturbações foram obviamente na A7 em direção ao sul, onde havia mais de 100 quilómetros de engarrafamentos e abrandamentos de velocidade.

O percurso entre o sul de Lyon e Orange demorava 5h30 em vez das tradicionais 1h40, com o tráfego a tornar-se rapidamente mais denso, disse Vinci Autoroutes, que gere a Autoroute du Soleil.

Na auto-estrada A10, os viajantes também foram postos à prova, levando 4h20 em vez das 2h30 a percorrer a distância entre Paris a Poitiers. Foram precisas mais duas horas do que o normal, para chegar a Bordéus a partir da capital de Poitiers, disse a mesma fonte.

Esta rota permaneceu muito intensa, com mais de 161 quilómetros de perturbação registados por Bison Fûté ao meio-dia na Gironda.

Ainda ao longo da costa, em direção à fronteira espanhola, os condutores depararam com tráfego muito lento na A63, prolongando a sua viagem por cerca de 30 minutos além das habituais duas horas.

Na A75, conhecida como "La Méridienne", que liga Clermont-Ferrand a Béziers como uma extensão da A71, Bison Fûté notou um engarrafamento de mais de 87 quilómetros a meio da manhã no departamento de Hérault em direção ao departamento de Puy-de-Dôme no início da tarde, com cerca de 50 quilómetros de atrasos.

A estrada nacional 79, que liga Montmarault (Allier) a Mâcon (Saône-et-Loire), estava também com muito tráfego, com mais de 95 km de filas à hora do almoço. Outras dificuldades foram registadas na orla mediterrânica, mas menos importantes do que as do Vale do Ródano, em particular em direção a Narbonne pela A9, vindo de Orange ou pela A61 de Toulouse com, pelo menos, uma hora extra do que p tempo habitual, bem como entre Orange e Nice, na A8, com cerca de trinta minutos extra, de acordo com a Vinci Autoroutes.

