Polícia de Trier confirmou esta terça-feira que os restos mortais encontrados em Temmels são da portuguesa.

Investigação

Partes de corpo encontradas na Alemanha são de Diana

Tiago RODRIGUES Polícia de Trier confirmou esta terça-feira que os restos mortais encontrados em Temmels são da portuguesa.

As partes de um corpo encontradas na cidade alemã de Temmels, no distrito de Trier-Saarburg, no dia 1 de novembro, pertencem a Diana Santos, revelou esta terça-feira a Polícia de Trier. O Ministério Público de Diekirch também confirma a ligação.

Em comunicado, a autoridade revela que o resultado do teste de ADN durante as perícias médico-legais no Instituto de Medicina Legal da Universidade de Mainz confirmou a ligação dos membros encontrados na Alemanha com o tronco que tinha sido descoberto em Mont-Saint-Martin, na fronteira francesa com o Luxemburgo, no dia 19 de setembro.

"Após a descoberta de partes do corpo humano na área de um parque de estacionamento perto da cidade de Temmels, a 1 de novembro, a identidade da pessoa foi agora estabelecida. Após a análise complexa do ADN e a comparação com o ADN associado, é agora indubitável que as partes do corpo pertencem à portuguesa encontrada morta a 19 de setembro em Mont Saint-Martin (França) e que vivia em Diekirch, Luxemburgo", lê-se no comunicado da polícia.

A Polícia de Trier acrescenta que as investigações estão a ser conduzidas pelas autoridades luxemburguesas. "Após terem sido encontradas partes do corpo humano em Temmels, os investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Trier estiveram em estreito contacto com as autoridades de investigação no Luxemburgo. Uma ligação poderia ser assumida muito cedo, mas outras abordagens de investigação tiveram de ser prosseguidas da mesma forma", explica aquela entidade.

A polícia justifica ainda que a ligação das partes do corpo à identidade de Diana só podia ser provada através da análise e comparação do ADN no departamento de medicina legal do Hospital Universitário de Mainz. E acrescenta: "As investigações da Polícia de Trier e o intercâmbio com a polícia luxemburguesa estão ainda em curso".

Ministério Público luxemburguês confirma

Entretanto, o Ministério Público de Diekirch enviou também um comunicado a confirmar que o resultado das análises de ADN na Alemanha "revelou uma correspondência com o ADN retirado do corpo desmembrado de uma mulher descoberto a 19 de setembro em Mont Saint-Martin". Aquela entidade acrescenta ainda que "a investigação judicial luxemburguesa prossegue e, nesta fase, não é apropriado comunicar outros elementos da investigação".

Ainda não se sabe exatamente que partes foram encontradas, mas, segundo a imprensa alemã, terão sido a cabeça e as pernas. As buscas que decorreram naquela área durante dois dias teriam como objetivo encontrar os braços.

As partes do corpo foram encontradas por uma pessoa perto de Temmels, junto à fronteira com o Luxemburgo. Por volta das 14 horas do feriado do dia 1 de novembro, uma terça-feira, a testemunha informou a polícia sobre a descoberta na área de um parque de estacionamento.

No local, as autoridades descobriram os restos mortais num arbusto fora do parque de estacionamento. De acordo com a imprensa alemã, centenas de polícias - incluindo do Luxemburgo - participaram nas buscas na quarta-feira e cobriram uma área florestal adjacente e muitas árvores foram cortadas e espessas matas foram examinadas. Foram utilizados drones e cães de busca.

As partes do corpo foram encontradas junto a um pequeno parque de estacionamento em Temmels. Foto: Volker Bingenheimer

Os bombeiros de Temmels, a polícia de Saarburg, a polícia criminal de Trier, a polícia de Wittlich, o esquadrão de drones da polícia de RLP, cães de busca de Mainz e Koblenz foram destacados para o local.

Um suspeito detido até agora

Parte do corpo desmembrado e decapitado de Diana Santos tinha sido encontrado em Mont-Saint-Martin, no passado dia 19 de setembro. Os membros inferiores tinham sido cortados ao nível dos joelhos, não havia braços, nem cabeça.

Pai de Diana Santos continua sem saber quando é que o corpo vai para Portugal Mais de um mês depois de o corpo ter sido encontrado, Horácio Santos afirma que a família continua sem receber qualquer informação por parte das autoridades.

Desde então, o caso tem sido investigado pelo Parquet de Diekirch. Até ao momento, apenas um suspeito está preso. Said Banhakeia, marroquino de 48 anos, foi detido no dia 6 de outubro pela polícia judiciária luxemburguesa e está em prisão preventiva na penitenciária de Schrassig. É acusado de homicídio "com premeditação" e considerado pelas autoridades o principal suspeito do crime, apurou o Contacto.



Diana Isabel Gomes dos Santos nasceu no dia 17 de outubro de 1981, no Porto. Tinha 40 anos. Cresceu no bairro de São João de Deus, na freguesia de Campanhã. Emigrou com pouco mais de 20 anos para Andorra.



Depois passou pela França e Bélgica, até chegar ao Luxemburgo. Sempre trabalhou como empregada de balcão e de mesa ou na cozinha. Deixa um filho de 22 anos, Francisco, que foi criado pela avó em Vila do Conde. A família está toda em Portugal. Diana ia lá passar férias praticamente todos os anos.



