O Parc Merveilleux ( Parque Maravilhoso), em Bettembourg, celebrou a barreira dos 10 milhões de visitantes, na passada sexta-feira. Inaugurado a 11 de maio de 1956, o parque é uma das principais atrações turísticas do Luxemburgo.

Parque Maravilhoso atinge os 10 milhões de visitantes

26 O parque convidou cinco famílias para comemorar a meta dos 10 milhões de visitantes Foto: Caroline Martin

O parque convidou cinco famílias para comemorar a meta dos 10 milhões de visitantes Foto: Caroline Martin





A popularidade do parque aumenta a cada ano que passa com o número de entradas sempre a subir. A 24 de maio, o parque tinha registado 110.512 entradas contra as 82.227 no mesmo período do ano passado. De recordar que a reabertura foi no primeiro fim de semana de abril.

Com uma extensa variedade de animais de todo o mundo, ocupa um espaço fantástico, rodeado de árvores, tornando-o agradável mesmo nos dias mais frescos.

Há a possibilidade de alimentar os animais que ali habitam, sendo preciso comprar os sacos de ração na loja do parque.



Mais informações aqui.

Endereço: route de Mondorf, L-3260 Bettembourg

Horário: até 14 de outubro, das 9h30 às 18h.

Preço: 10 euros para adultos e sete euros para crianças dos 3 aos 14 anos.

