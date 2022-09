O espaço, muito frequentado aos fins de semana pelas famílias da capital, vai ser completamente renovado.

Parque infantil de Bambësch vai fechar durante oito meses

Miúdos e graúdos têm apenas mais um fim de semana para desfrutar do parque infantil de Bambësch, situado no norte da Cidade do Luxemburgo, antes do seu encerramento a 19 de setembro para obras de remodelação, que deverão prolongar-se até maio de 2023, de acordo com a RTL.

O parque, que fica numa área de floresta e se destaca pela imensa área ao ar livre onde as crianças podem correr e brincar à vontade, deverá ter o mobiliário completamente renovado pelo Service des Fôrets da comuna, segundo disse o primeiro vereador Serge Wilmes, lembrando que o espaço foi "construído há 40 ou mesmo há 50 anos".

Nesse sentido, além da substituição do mobiliário do parque, será preciso remover as estruturas construídas sob o tema do Far West e "reconstruir elementos do centro histórico da capital, tais como as torres Dräi Eechelen, os Bockfiels, o Schlassbréck ou o elemento arquitetónico do Huelen Zant".

O orçamento da empreitada, que tinha sido estimada em 2,4 milhões de euros há um ano, foi entretanto ajustada para cima nos 3,7 milhões de euros, "principalmente devido à subida dos preços da madeira e da mão-de-obra".

