Família

Parlamento vai debater petição que pede licença parental de nove meses

Diana ALVES

O Parlamento vai debater a petição pública que pede que a licença parental passe dos atuais seis para nove meses. O documento já alcançou o mínimo de 4.500 assinaturas para que o tema seja levado a debate na Câmara dos Deputados.

A petição é da autoria de Michèle Senninger que argumenta que, com um prolongamento da licença parental, os pais teriam a possibilidade de ficar com os filhos em casa até estes completarem um ano de idade.

“Com a atual licença de seis meses, a criança tem de ser colocada numa estrutura de acolhimento aos nove meses”, algo que, segundo a autora da petição, pode ser difícil quando, por exemplo, a criança é amamentada. Michèle Senninger lembra, a propósito, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno até aos dois anos de idade.

A autora da iniciativa, que já recolheu o apoio de mais de 4.600 pessoas, refere também os casos da vizinha Alemanha e da Suécia, onde a licença parental pode chegar aos três anos de idade e 16 meses, respetivamente.

Senninger explica também que muitos pais têm dificuldades em conjugar a vida familiar com o trabalho, algo que poderia ser facilitado com o prolongamento da licença parental. E defende ainda que uma licença de nove meses seria também uma mais-valia para as crianças.



