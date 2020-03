Com os eurodeputados bloqueados nos seus países de origem a medida visa aprovar pacotes de resposta ao Covid-19.

Sociedade 2 min.

Parlamento Europeu vota pela primeira vez online

Na próxima semana, o Parlamento Europeu vai pela primeira-vez na sua história fazer uma votação à distância. Por causa das medidas de segurança e cancelamento de voos, a mesa do Parlamento autorizou o voto por email dos deputados que estão desde a passada semana nos seus países de origem. Os ausentes irão receber por email um boletim de voto, que será devolvido pela mesma via após completado.

Todas as instituições europeias entraram em serviços mínimos e em teletrabalho, e isso não exclui sequer a tarefa que era considerada mais difícil de fazer remotamente: a da votação, que implica ainda garantias de fiabilidade.

No calendário da próxima semana está apenas marcada a sessão plenária, na quinta-feira, em que os eurodeputados irão votar precisamente as propostas da Comissão Europeia de combate ao surto de Covid-19. São elas a extensão do Fundo de Solidariedade para cobrir emergências de saúde, a iniciativa de investimento de resposta ao coronavírus e, a terceira, uma nova lei para impedir as viagens-fantasma do transporte aéreo por causa do surto de Covid-19.

Segundo informação fornecida pela porta-voz do PE, Delphine Colard, a decisão foi tomada hoje de manhã pela mesa da instituição e a votação eletrónica está autorizada até 31 de julho, ou seja, até ao fecho das sessões antes do verão. Os deputados que estão em Bruxelas poderão aceder ao edifício do PE e votar presencialmente no hemiciclo, mas deverão ser uma pequena minoria, uma vez que foi criada uma “semana branca” extraordinária para os eurodeputados estarem nos seus círculos eleitorais nos dias que se adivinhavam de alto impacto do coronavírus no território europeu.

Previa-se, no entanto, que fosse possível todos estarem de volta a partir de dia 23, embora com medidas de distanciamento social e só com as comissões a funcionar. Foi inclusive admitida a hipótese de acoplar duas salas para a votação, de forma a garantir que os eurodeputados não se sentassem em cadeiras lado a lado, havendo uma distância de segurança entre eles. Mas o agravamento da situação em toda a Europa deverá manter os eurodeputados nos países de origem durante um tempo indeterminado.

O presidente do PE, garantiu que haverá uma forma de a instituição continuar a funcionar e “cumprir o seu dever”. “Estou determinado a que o Parlamento permaneça aberto. A democracia não pode ser interrompida por um vírus, porque somos a única instituição europeia eleita pelos cidadãos e queremos representá-los e defendê-los”, salientou o italiano David Maria Sassoli, que tem estado a cumprir uma quarentena depois de ter estado em Roma, e a dirigir os trabalhos do PE a partir de casa.

