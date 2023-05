Há vários portugueses e cinco luxemburgueses na lista do fundo de pensões sediado no Luxemburgo para dourar reformas de eurodeputados.

Sociedade 7 min.

Investigação

Vamos todos pagar o buraco de milhões do fundo de reformas dos eurodeputados?

Telma MIGUEL Há vários portugueses e cinco luxemburgueses na lista do fundo de pensões sediado no Luxemburgo para dourar reformas de eurodeputados. Nos próximos meses o Parlamento Europeu vai decidir se o resgata com mais de 300 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, revela uma investigação do consórcio de jornalistas Investigate Europe.

Ainda a braços com uma história de possíveis subornos do Qatar e de Marrocos a eurodeputados e uma vice-presidente destituída e em prisão preventiva em Bruxelas desde o Natal, o Parlamento Europeu está a ser o palco de um potencial novo escândalo. E um que não deixará ficar bem a honra da instituição, que poderá prejudicar os contribuintes europeus em milhões de euros, e que, ainda por cima, poderá premiar de forma choruda alguns dos anteriores inimigos infiltrados da instituição.



A investigação do consórcio de jornalistas Investigate Europe (IE), publicada em exclusivo em alguns jornais europeus esta quarta-feira (entre os quais o português Público), revela que, por ironia do destino, ou por extrema malevolência, tanto a francesa Marine le Pen, da União Nacional, como Nigel Farrage, líder do Ukip, que levou o Reino Unido ao Brexit, preparam-se para beneficiar de reformas muito agradáveis pagas pelas instituições que tanto odeiam. Mas isto se o fundo não falir.

'Qatargate'. Fundo de investimento luxemburguês está a ser investigado Em causa estão possíveis movimentos financeiros ligados ao ex-presidente francês Nicolas Sarkozy através do Peninsula Capital.

Quando fez o último discurso no hemiciclo a despedir-se da União Europeia, em 2020, Farage disse aos colegas “Nós amamos a Europa, é a União Europeia que odiamos”. Mas ao completar 65 anos, em 2029, o antigo eurodeputado e porta-estandarte do Brexit terá acesso a uma reforma total de 6.900 euros por mês e a uma pensão extra de um fundo privado de adesão voluntária, que somará mais 6.800 euros. Serão 13.700 euros. Nada mau para o homem que odeia a União.

Muitos nomes sonantes. Incluindo o piloto de ralis Ari Vatanen

Além de Farage, o texto assinado por Pascal Hansens, Sigrid Melchior e Harald Schumann, realça que a antiga eurodeputada e agora comissária da Coesão, a portuguesa Elisa Ferreira, o responsável pela política externa europeia, Josep Borrell, e Janusz Wojciechowski, o polaco que é agora comissário da Agricultura, estão na lista dos que irão receber dinheiro deste fundo quando chegarem à idade da reforma.

O Investigate Europe destacou estes nomes que estão no ativo e têm ainda papéis fundamentais no dia a dia da política europeia. Mas, para Portugal, há muitos outros nomes sonantes de todo o espetro político. E o mesmo acontece com todos os países. Por estranho que pareça, o piloto de ralis Ari Vatanen surge como beneficiário registado com nacionalidade do Mónaco, principado que nem sequer pertence à UE. Na verdade, Vatanen, agora com 71 anos, foi eurodeputado pelo seu país de nascimento, a Finlândia, durante 10 anos.

Dinheiro só chega a 2025. E depois? Faltam mais de 300 milhões de euros

Mas em relação a este fundo para uma reforma mais dourada há um grande ‘senão’, que é a base da peça do Investigate Europe. Está a chegar à bancarrota, e só tem dinheiro assegurado até 2025. A não ser que haja uma intervenção.

No passado 17 de abril, conta-se no texto, a administração do Parlamento Europeu reuniu-se para resolver o problema do buraco orçamental de entre 308 a 313 milhões de euros. O corpo administrativo do PE traçou três soluções hipotéticas.

Na primeira, e de acordo com informações a que o Investigate Europe teve acesso, o PE assume as obrigações do fundo e paga tudo. Com que dinheiro? Com o dinheiro dos contribuintes europeus, sobretudo da Alemanha, França e Holanda, alguns dos maiores contribuintes líquidos para o orçamento europeu.

No segundo cenário em estudo, os pensionistas dividem entre si os últimos tostões remanescentes e o fundo extingue-se. A terceira, seria uma opção de compromisso e haveria cortes no valor das pensões e o PE assumiria uma contribuição menor.

O papel do Luxemburgo

A ligação de toda esta história ao Luxemburgo acontece de duas maneiras. Primeiro, o fundo é gerido por uma sociedade registada no Grão-Ducado - onde os impostos são muito abaixo da média dos países da UE. E na lista dos beneficiários do fundo, que o Investigate Europe publicou em link, surge também o nome de cinco antigos eurodeputados luxemburgueses.

Essa listagem datada de 31 de dezembro de 2022, registava 660 nomes. Mas a lista poderá estar incompleta. Segundo o Investigate Europe, “fontes com conhecimento entendem que o número atual é de 908 nomes” Mas o Parlamento Europeu recusou identificar as pessoas, “citando razões de proteção de dados”. Desses nomes, 21 serão de eurodeputados ainda em funções e todos foram contactados para a escrita do artigo, só um respondeu, escrevem os três jornalistas.

Como tudo isto começou? Sistema condenado e ‘energia criminosa’

Segundo se explica no texto publicado esta quarta-feira, “o fundo de pensões voluntário foi criado em 1991 como uma empresa privada ao abrigo da lei luxemburguesa, com a intenção de nivelar as pensões para todos os eurodeputados, alguns dos quais teriam apenas direito a reformas muito baixas de acordo com as suas leis nacionais”.

A lista de beneficiários cresceu, mas em 2009 o fundo deixou de aceitar novos membros. Escreve o IE: “Embora as intenções iniciais fossem boas, o fundo privado foi desde o início “financeiramente insustentável”. Daniel Freund, um eurodeputado alemão dos Verdes, que pertence à comissão de controle orçamental do Parlamento Europeu, carregou na descrição: “Quase com uma ‘energia criminosa’ foi criado um sistema condenado a falhar desde o início”.

De outro espetro político, Ingeborg Gräßle, uma eurodeputada alemã conservadora que presidiu à comissão de controle orçamental, repetiu ao IE a mesma ideia: “Estes pagamentos de um fundo extra são uma forma de roubo que é verdadeiramente escandalosa”.

Champanhe e salsicha. Presidente do PE revela lista de presentes que recebeu Roberta Metsola tornou público o conjunto de presentes que recebeu em 2022 para "encorajar a transparência" após o escândalo que ficou conhecido como 'Qatargate'.

Como vai acabar? Resgate milionário ou vemo-nos no Tribunal

Segundo os repórteres, a decisão da administração do PE sobre o que fazer a esta batata quente de milhões ainda não foi tomada. Um possível resgate “aumentaria ainda mais o dinheiro público destinado a este fundo privado”. Porque a contribuição do fundo não foi exclusivamente dos que a ele aderiram, mas, alega-se, por cada euro que cada eurodeputado depositou, o Parlamento Europeu contribuiu com dois euros do seu orçamento.

Entre 1991 e 2019, os anos de atividade em que os cofres se encheram, o PE depositou cerca de 118 milhões de euros, segundo uma fonte referida, mas não identificada. O Ombudsman Europeu - entidade que vigia desvios às boas práticas administrativas e orçamentais das instituições - lançou uma investigação no início do ano por o Parlamento Europeu se recusar a confirmar e a publicar os números deste dossiê.

Os benefícios desta reforma não são iguais para todos. Em 2022, a média era de 2.206 euros por mês (a acrescentar à reforma base), mas podem ser muito mais altas, diz-se no artigo. Podem chegar aos 6.800 euros por mês.

Para receber deste fundo – independentemente da maquia – os eurodeputados só precisam de ter contribuído durante cinco anos, numa fase inicial, e depois apenas dois anos. Segundo os cálculos do IE, ao fim de apenas quatro anos de reforma, o valor depositado no fundo seria recuperado na totalidade. E como após o início da reforma a atual esperança de vida é muito superior aos quatro anos, o fundo foi sendo esgotado de dinheiro.

E há muito tempo que se sabia que os ativos não chegariam para cobrir as despesas futuras.

Por isso, em 2004, a administração do Parlamento Europeu triplicou as contribuições vindas do seu orçamento, para resolver o problema que se avizinhava. Na mesma altura determinou que os direitos dos pensionistas seriam “mantidos na íntegra” no futuro.

O eurodeputado belga Bart Staes que durante 20 anos pertenceu ao comité de controle orçamental, disse que descobriu o descalabro em 2003. “Começámos a levantar questões, para o Secretário-geral e para a administração, e votámos uma resolução, várias vezes até, onde dissemos que o dinheiro dos contribuintes não deveria cobrir o déficit. E com o passar dos anos vimos o déficit ficar maior e maior”.

Quando o buraco orçamental se tornou conhecido de todos e o fundo criticado, muitos eurodeputados abandonaram-no. Alguns deixaram-no “por uma questão de princípio”, refere o artigo.

Nos próximos meses, a administração do PE terá de decidir se entrará dinheiro dos contribuintes para pagar as reformas que estão em risco, ou se deixará que muitos destes beneficiários – que não abandonem o fundo ‘por uma questão de princípio’ - possam acabar a litigar no Tribunal de Justiça da União Europeia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.