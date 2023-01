Em causa está o envolvimento no escândalo de corrupção "Qatargate".

'Qatargate'

Parlamento europeu quer levantamento imediato de imunidade de dois eurodeputados

O Parlamento Europeu anunciou nesta segunda-feira que iniciou um procedimento de emergência, a pedido das autoridades judiciais belgas, para levantar a imunidade de dois eurodeputados envolvidos no caso de corrupção 'Qatargate'.

Em causa estão o italiano Andrea Cozzolino e o belga Marc Tarabella, ambos alvos da investigação que levou a polícia belga a prender a vice-presidente do PE, Eva Kaili, a nove de dezembro.

De acordo com uma fonte policial citada pela AFP, a casa de Tarabella foi revistada a 10 de dezembro, na mesma altura em que a investigação levou a vinte buscas na Bélgica, entre 9 e 12 de dezembro, incluindo no próprio Parlamento.

A 13 de dezembro, o Partido Socialista Belga decidiu suspender Marc Tarabella da sua filiação e, dias mais tarde, também o Partido Democrata Italiano anunciou que suspendia Andrea Cozzolino do seu registo de membros "como medida de precaução", "até à conclusão das investigações em curso sobre o escândalo Qatargate", a fim de "proteger a imagem do partido".



"Em resposta a um pedido das autoridades judiciais belgas, lancei um procedimento urgente para levantar a imunidade de dois membros do Parlamento. Não haverá impunidade, absolutamente nenhuma", escreveu a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola no Twitter, na segunda-feira.

Metsola vai comunicar formalmente o pedido aos membros do PE na próxima sessão plenária, a 16 de janeiro, em Estrasburgo. A Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento (JURI) vai examiná-la, à porta fechada, e fazer uma proposta de decisão, que será finalmente votada em plenário por todos os Eurodeputados.

A Presidente "solicitou a todos os serviços e comissões que dêem prioridade a este procedimento, com vista à sua conclusão até 13 de fevereiro".

A teia de envolvidos

Para além de Kaile, também o seu parceiro, o italiano Francesco Giorgi (que é também o assistente parlamentar de Cozzolino) o eurodeputado italiano ex-Socialista Pier-Antonio Panzeri, e Niccolo Figa-Talamanca também foram detidos. Os quatro foram acusados de "filiação em organização criminosa", "lavagem de dinheiro" e "corrupção".

Kaili não gozou de imunidade parlamentar porque a infracção foi descoberta em flagrante delito, com "sacos de dinheiro" encontrados no seu apartamento. Foi-lhe retirado o título de Vice-Presidente do Parlamento Europeu a 13 de dezembro, depois de uma votação quase unânime dos deputados europeus.





