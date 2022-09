Petições para abertura 24 horas por dia de maternidade e emergência pediátrica no norte do país e para reembolsos de consultas de psicólogos vão a debate esta semana.

Parlamento discute petições sobre urgência pediátrica, maternidade e psicólogos

A petição que exige a maternidade e urgência pediátrica abertas 24 horas por dia, todos os dias, no norte do Luxemburgo, vai ser discutida esta semana no parlamento.

O tema, que recolheu 4.657 assinaturas, é debatido na quarta-feira de manhã, pelas 9h, na Comissão de Petições e Comissão de Saúde e Desporto, segundo refere a agenda do site da Câmara dos Deputados.

A petição foi criada em junho deste ano e defende a necessidade deste serviço essencial à população estar disponível também no norte do país e não apenas na capital.

"Colocamo-nos perante inquietantes questões sobre o que aconteceria no caso de uma emergência vital ocorrer com uma mãe grávida ou de um bebé", começa por dizer o texto, que defende que a solução para evitar desfechos trágicos nesses casos seria a existência de "uma maternidade e uma emergência pediátrica 24 horas por dia", na zona norte do território, "sabendo que a viagem para o centro e a Cidade do Luxemburgo pode ser muito longa em casos extremos". "A ajuda e o apoio médicos devem ser um bem comum", sublinha o texto da petição.

Contas de psicólogos também em discussão

Ainda esta semana, num segundo debate público, os membros dos Comités das Petições e do Trabalho vão discutir uma outra petição que defende o reembolso das contas dos psicólogos.

Esta subscrição, que recolheu 5.514 assinaturas, será debatida na sexta-feira, pelas 14h, na Comissão das Petições e Comissão do Trabalho, Emprego e Segurança Social.

Todos os debates públicos são transmitidos em direto na Chamber TV e transmitidos neste sítio web e as galerias estão abertas ao público, informa o site da Câmara dos Deputados.

