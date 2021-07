Se as eleições legislativas decorressem no próximo domingo no Luxemburgo, os partidos da coligação governamental ganhariam mais um assento parlamentar.

Coligação governamental ganha mais um assento parlamentar nas intenções de voto

Susy MARTINS

Na oposição, o Partido Pirata duplicaria o número de deputados, com a conquista de mais dois assentos. O grande perdedor seria o Partido Cristão Social (CSV) que perderia quatro mandatos.

É o que revela a sondagem (Sonndesfro) sobre intenções de voto realizada pelo instituto de opinião pública TNS/Ilres, a pedido do Wort e da RTL. Os três partidos de coligação governamental passariam a ter 32 deputados, contra os atuais 31.

Enquanto que o DP e o LSAP ganhariam mais um mandato, passando a 13 e 11 deputados, respetivamente, o partido ecologista Déi Gréng perderia um assento parlamentar.

Se as legislativas tivessem lugar no domingo, o CSV continuaria a ser o maior partido da oposição, com 17 assentos parlamentares, menos quatro do que atualmente.

Quem continua subir nas intenções de voto é o Partido Pirata. Conseguiria duplicar o número de assentos parlamentares. Teria quatro face aos atuais dois.

O partido déi Lénk (A Esquerda, em português) conquistaria mais um deputado, passando de dois para três parlamentares. O ADR conservaria os seus quatro eleitos.



