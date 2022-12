A violência contra a comunidade curda, este Natal, em Paris, não é alheia ao acordo da NATO com a Suécia e Finlândia: há povos que o mundo assume, sem pejo, que não têm direito a ter direitos.

Opinião Sociedade 4 min.

Xenofobia

Paris está a arder e os curdos são para "queimar"

Era um homem branco de 69 anos, “depressivo”, “suicidário”, que “sempre teve o desejo de assassinar migrantes, estrangeiros” (Le Monde). “Pessoas foram mortas sexta-feira quando um atirador abriu fogo num centro cultural curdo, Ahmet-Kaya, na Rue d’Enghien, no 10º Arrondissement [em Paris], e tiros também foram disparados contra um cabeleireiro e um restaurante, na mesma rua. Três pessoas ficaram feridas, uma em estado crítico.” (Guardian) “Pessoas”, “um atirador”, só faltou um “alegadamente”.

A polícia prendeu o assassino, que fora recentemente libertado enquanto esperava julgamento após um ataque a um campo de refugiados em Paris, há um ano. Assassinou imigrantes, um xenófobo que aterrorizou a comunidade curda em França. É branco, velho e “depressivo”. Os media franceses descreveram-no como um "antigo condutor de comboios" e "entusiasta de armas", com um historial de "ofensas com armas". Não cabe na definição de “terrorista”.

“Não há dúvida para nós que estes assassinatos são políticos. O facto de as nossas associações estarem a ser alvo [desta violênica] é de natureza terrorista e política”, disse o porta-voz do Conselho Democrático Curdo da França, Agit Polat, à saída de uma reunião com o chefe da polícia parisiense, a pedido de Emmanuel Macron. Polat revelou que tinha pedido aos serviços de inteligência franceses, 20 dias antes, por um reforço de segurança, “obivamente sem receber qualquer resposta” (L’Humanité). A mesma zona tinha sido alvo de um ataque contra a comunidade curda, há quase dez anos, em 2013. Para o advogado das famílias, é "inaceitável" que a Procuradoria para o Anti-Terrorismo não tenha sido involvida no caso.

O assassinato provocou a reacção da comunidade curda em França. Aliás, as imagens que todos vimos foram precisamente essas: o caos, as barricadas, os passa-montanhas, as bandeiras, os "insurectos". Os "violentos" são os curdos em revolta, não os assassinos que os tinham sob alvo. "Violenta" é a comunidade que se defende de um ataque xenófobo. Nas redes sociais circula o ódio vil que confunde, de forma ignorante ou propositada, curdos, turcos e árabes, exilados, imigrantes e refugiados.

Em França, da polícia aos media, ainda parece haver dúvidas sobre a verdadeira natureza de um crime contra os curdos, apesar de Paris estar a arder.

Ao L'Humanité o advogado das famílias dos ataques de 2013 disse que "a 20 de dezembro, tínhamos acabado de reunir os juízes de instrução e as famílias das três mulheres curdas mortas em 2013. Tivemos, durante essa reunião, novos elementos, atestando à circulação de esquadrões da morte turcos, na Áustria, Alemanha, Bélgica. Em geral, sentimos que o 10º aniversário desses assassinatos criou uma tensão particular. Para a comunidade curda, claro, mas também em outras esferas, digamos, geopolíticas.”

Que esferas geopolíticas? Da teoria do "lobo solitário" aos "interesses geoestratégicos", não se pode ler este ataque à comunidade curda em França (onde vivem mais de 230 mil dos 30 milhões de curdos, uma das maiores comunidades étnicas sem Estado do mundo) sem olhar ao redor: o alargamento da NATO às historicamente neutras Suécia e a Finlândia, e as futuras (potenciais) consequências para refugiados curdos, em asilo nesses países escandinavos, dos acordos com a Turquia, que exige a sua extradição.

Isto foi em Maio, na sequência da invasão russa à Ucrânia. Entretanto, na Suécia houve eleições. E aquilo que era uma aparente social-democracia progressista, que até dava guarida a "terroristas"/"militantes" curdos da Turquia, foi tomada por um governo a que o Financial Times chama de "centro-direita", e em que a extrema-direita é a segunda força política. Repare-se: estas histórias são quase sempre mais sobre media e cobertura mediática (o "como") do que sobre a complexidade das redes que desenham o estado do mundo (o "porquê"). Se o Financial Times diz que eles são de "centro-direita" deve ser porque se chamam Democratas Suecos, apesar de terem sido fundados por ultra-nacionalistas e neo-nazis.

Numa atitude soberana, a Suécia considera agora que os curdos são para "deixar cair" se nas negociações a Turquia condicionar a sua integração plena no bloco militar Atlântico. A Turquia, igualmente num acto de soberania, decidirá se as concessões suecas (e finlandesas) serão suficientes: para a Turquia, os curdos também são para "queimar". Em França, da polícia aos media, ainda parece haver dúvidas sobre a verdadeira natureza de um crime contra os curdos, apesar de Paris estar a arder. Fica claro que os únicos sem soberania são os curdos. Está marcada uma manifestação para 7 de janeiro, em Paris, aniversário dos 10 anos dos assassinatos de 2013.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

