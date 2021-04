A partir de sábado, os franceses poderão ser vacinados na parque da Disneyland Paris.

Paris. Disney transformada em grande centro de vacinação

Ana Patrícia CARDOSO A partir de sábado, os franceses poderão ser vacinados na parque da Disneyland Paris.

O parque temático mais conhecido do mundo dará lugar a um grande centro de vacinação contra a covid-19, já a partir do próximo sábado, 24. Fechada para atividades desde o ano passado, devido à pandemia, a Disneyland Paris será agora palco para milhares de vacinas, numa altura em que o país continua a lutar contra uma nova vaga do vírus e o número de doentes hospitalizados está há várias semanas acima dos 30 mil.

O anúncio foi feito pela Câmara Municipal de Seine-et-Marne na passada quarta-feira, que anunciou que as operações estão a ser montadas num local próximo dos hotéis.

O centro será instalado "dentro do centro de convenções do Disney's Newport Bay Club da Disneyland Paris", normalmente usado para eventos profissionais. Os pormenores estão a ser tratados com a Agência Regional de Saúde de Ile-de-France.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.