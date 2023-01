A menina tinha três anos.

Acidente

Paris. Criança encontrada sem vida dentro de máquina de lavar

Este será, possivelmente, o pesadelo de todos os pais. Nesta quinta-feira à noite, uma menina de três anos foi encontrada sem vida dentro da máquina de lavar roupa da sua casa, avançou o jornal Le Parisien.

A família estava em casa. Os pais jantavam com outro filho e, no final da refeição, ficaram preocupados por não verem a criança há algum tempo. Depois de procurarem em todos os lugares do apartamento, o pai encontrou a menina dentro da máquina de lavar roupa e chamou de imediato os serviços de urgência.

A morte foi declarada às 23h30. De acordo com os primeiros dados, a morte deveu-se a "asfixia", disse à AFP fonte próxima do caso.

A Procuradoria de Paris confirmou a abertura de uma investigação, confiada à Unidade de Proteção de Menores, e tudo aponta para um acidente. A porta não estava fechada por fora, pode ter sido fechada automaticamente, quando a criança entrou. Não foram encontrados vestígios de violência no corpo.





