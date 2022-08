Banir ou não cidadãos russos de entrarem na Europa é a questão que será discutida na próxima semana. No seminário Quo Vadis Europa?, o chefe da diplomacia da UE disse ser contra uma proibição total. Mas os países bálticos querem impedir turistas de um país agressor de gozarem das amenidades europeias.

Cancelamento de vistos

Para onde não vão os russos na Europa?

Telma MIGUEL Banir ou não cidadãos russos de entrarem na Europa é a questão que será discutida na próxima semana. No seminário Quo Vadis Europa?, o chefe da diplomacia da UE disse ser contra uma proibição total. Mas os países bálticos querem impedir turistas de um país agressor de gozarem das amenidades europeias.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, foi claro sobre o assunto que anda a ser quase tão falado nas discussões desta semana como o da energia e o medo dos blackouts para o inverno. O tema quente é o se a União Europeia deve ou não banir os cidadãos russos de entrar nas suas fronteiras.

No curso de verão a decorrer em Santander “Quo Vadis Europa?”, Borrell disse que uma proibição total aos cidadãos russos no espaço da EU – como o desejam alguns países bálticos e a Finlândia e a Dinamarca – “não é uma boa ideia”, o que não significa que o representante para os assuntos externos europeus se oponha completamente. “Temos que ser mais seletivos”, disse esta segunda-feira, na conferência onde se fala sobre o futuro da Europa.

Argumentando que 300 mil russos já fugiram do país para escapar a Putin, Borrell perguntou à audiência da conferência (que dura toda esta semana) se vamos mesmo tomar a decisão de “fechar a porta” a estas pessoas que estão contra a guerra e contra a própria política do Kremlin.

Também os EUA emitiram, esta segunda-feira, uma nota do Departamento de Estado, segundo a qual um cancelamento total – lembrando os tempos da guerra fria – poderia ter o efeito indesejado de impedir que os que se opõem a Putin fujam das suas garras, e, ao mesmo tempo, a medida poderia contribuir para aumentar as violações de direitos humanos que estão a ser cometidas dentro do próprio território russo.

No próximo dia 29 de agosto, a rentrée política europeia abre com uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países e este é um dos temas mais divisivos em cima da mesa. E será Borrell, como sempre, a presidir à reunião.

A linha vermelha passa pelos bálticos e nórdicos

Os países bálticos - que sofreram o domínio da antiga União Soviética - são os que mais cedo avançaram com o cancelamento de emissão de vistos a russos. A Lituânia já impediu completamente a entrada de turistas russos no seu território. E a Estónia parou no início de agosto de aceitar qualquer pedido de visto de cidadãos russos.

Ao jornal Politico, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Urmas Reinsalu, disse que o seu país defende uma proibição total porque lhe parece inconcebível que “deixemos que cidadãos de um país agressor visitem pacificamente o Louvre e depois voltem para o seu país como se nada fosse”.

Dos países nórdicos, a Finlândia anunciou esta semana que iria reduzir a entrada de russos em 90 por cento a partir de setembro, aceitando apenas cerca de 100 pedidos por dia. A Finlândia tornou-se independente da Rússia há pouco mais de 100 anos e velhos ódios com a potência imperial de fronteira nunca

foram apagados. E também a Dinamarca, anunciou que irá por sua própria iniciativa limitar a entrada de russos, mesmo que não haja na próxima semana uma decisão a nível europeu.

A questão usada por Umas Reinsalu - das visitas ao Louvre - põe em evidência o facto de uma vez entrado no espaço Schengen, um cidadão russo pode circular à vontade. O ministro lituano dos Negócios Estrangeiros, Gabrielius Landsbergis, salientou que a proibição dos países bálticos é boicotada pelos outros países, incluindo a Alemanha, que continuam a emitir vistos indiscriminadamente a cidadãos russos.

A explicação é esta: como o transporte aéreo entre a Rússia e a União Europeia está neste momento praticamente cancelado (uma das primeiras sanções a ser aprovadas pela EU), com os vistos emitidos por outros países, os russos estão a usar os países bálticos como porta de entrada para a Europa.

Num artigo de opinião, Landsbergis escreveu que “os bálticos se transformaram num entreposto para os que viajam para a Europa vindos da Rússia ou da Bielorrússia – uma atração que continua a ser muito acessível para os que querem gozar de um estilo de vida europeu e ao mesmo tempo apoiar a guerra do presidente Putin”. E assim, disse, os países que ainda não cancelaram os vistos estão a “ignorar as atrocidades cometidas contra os ucranianos”.

Por enquanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, continua a pronunciar-se contra uma proibição total, mas a posição de figuras políticas alemãs está a mudar e até à próxima semana, não se sabe para onde penderá a agulha de Scholz, a braços com imensas questões internas.

Entretanto, o Luxemburgo continua a aceitar turistas russos, segundo informação avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado.

