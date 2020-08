O Papa Francisco pediu este domingo diálogo construtivo e respeito pela legalidade internacional para resolver a situação no Mediterrâneo oriental, que opõe há meses a Grécia e a Turquia.

Papa pede diálogo e respeito pela legalidade no Mediterrâneo oriental

“Sigo com preocupação a situação no Mediterrâneo oriental, repleta de focos de instabilidade”, disse Francisco no final da oração dominical do Angelus, na praça de São Pedro, no Vaticano.



O Papa fez um apelo para o “diálogo construtivo e respeito pela legalidade internacional para resolver os conflitos que ameaçam a paz dos povos da região”.

Alemanha: "Situação no Mediterrâneo Oriental é o mesmo que brincar com o fogo" O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros alertou para a possibilidade de uma confrontação militar entre a Grécia e a Turquia se a disputa sobre as águas territoriais no Mediterrâneo não for resolvida através do diálogo.

As tensões territoriais e energéticas entre a Grécia e a Turquia intensificaram-se nas últimas semanas e o governo de Atenas instou a União Europeia (UE) a aplicar sanções ao país vizinho e mantém manobras marítimas no Mediterrâneo oriental, enquanto Ancara anunciou que o seu navio sísmico continuará a explorar em busca de gás e petróleo.

