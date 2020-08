Papa Francisco dá passo importante no reforço da presença feminina no Vaticano.

Papa Francisco nomeia seis mulheres para Conselho Económico do Vaticano

O Papa Francisco nomeou seis mulheres para supervisionar as finanças do Vaticano, nos papéis mais elevados alguma vez atribuídos às mulheres no seio da liderança da Igreja Católica.

Francisco havia prometido dar oportunidade a mulheres para tomarem cargos de topo e, com este passo, abriu a porta para uma nova era dentro da instituição. Segundo os estatutos do Conselho para a Economia, que é composto por 15 membros e eram até agora todos homens, este órgão deve incluir oito bispos e sete leigos. "Que seis sejam mulheres é uma quota bastante grande", disse Joshua McElwee, o correspondente do Vaticano para o National Catholic Reporter.

"Mas o importante aqui é que estas seis mulheres fazem parte de um grupo que supervisiona essencialmente todas as atividades financeiras do Vaticano, pelo que é óbvio que é um grupo de alto nível", afirma.

As mulheres nomeadas são todas europeias e têm um alto nível de experiência financeira. A equipa é composta por Ruth Kelly, ex ministra britânica e Leslie Ferrar, uma antiga tesoureira do Príncipe Carlos, juntamente com as alemães Charlotte Kreuter-Kirchhof e Marija Kolak, e Maria Concepción Osácar Garaicoechea e Eva Castillo Sanz, de Espanha.

O único leigo no conselho é Alberto Minali, antigo director-geral da Generali, a companhia de seguros italiana.

O Vaticano enfrenta um momento financeiro crítico, com problemas agravados pela pandemia de covid-19 e uma queda acentuada no número de visitantes dos Museus do Vaticano, fonte imprescindível de fundos para a instituição.

Francisco criou o Concílio para a Economia em 2014. "É essencialmente o conselho de vigilância de tudo o que é financeiro no Vaticano, sendo a única pessoa acima dele o Papa Francisco", disse McElwee.

Outras mulheres que obtiveram posições de destaque durante o papado de Francisco incluem Barbara Jatta, que dirige os Museus do Vaticano, e Francesca Di Giovanni, a subsecretária de Estado da Secretaria de Estado do Vaticano.





