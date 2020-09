Depois de ter completado 93 anos e cinco meses, tornou-se na passada sexta-feira no Papa com maior longevidade da história, mas com o estatuto invulgar de "Papa emérito", o que torna este recorde questionável desde que assumiu o cargo no Vaticano, em 2013.

Papa émerito Bento XVI torna-se o mais velho da história

Depois de ter completado 93 anos e cinco meses, tornou-se na passada sexta-feira no Papa com maior longevidade da história, mas com o estatuto invulgar de "Papa emérito", o que torna este recorde questionável desde que assumiu o cargo no Vaticano, em 2013.

Bento XVI nasceu na Alemanha em 16 de abril de 1927 com o nome de Josef Ratzinger e tornou-se o primeiro Papa a renunciar em sete séculos de história, após oito anos de um pontificado, quando estava prestes a fazer 86 anos.

Deixou a liderança da Igreja Católica passando o cargo para o argentino Jorge Bergoglio, 10 anos mais jovem, que se tornou no único papa eleito sob o nome de Francisco, sem algarismos romanos.

Bento XVI destronou em longevidade, na sexta-feira, o Papa italiano Leão XIII que morreu aos 93 anos, em 1903, segundo cálculos do jornal episcopal italiano Avvenire e da revista Famiglia Cristiana.

"34.111 dias ao serviço de Deus, do mundo e da comunidade eclesial", escreveu a Famiglia Cristiana, citado pela AFP.

A dúvida sobre este recorde de longevidade reside em saber se Josef Ratzinger, com o seu estatuto de Papa aposentado, deve ainda fazer parte desse "ranking".

O papa "emérito" residente num mosteiro do Vaticano, com o auxílio de uma cadeira de rodas, e parece cada vez mais enfraquecido. Autor de uma centena de livros, não está contudo diminuído intelectualmente, de acordo com as pessoas mais chegadas.

Bento VXI com o irmão Georg (falecido em junho) com quem se ordenou no mesmo dia em 1951 Foto: AFP

Esteve na Baviera em junho de 2020 para estar ao lado do leito de seu irmão Georg de 96 anos, de quem era muito próximo, que morreu 10 dias depois de sua visita em 01 de julho.

Ambos foram ordenados sacerdotes no mesmo dia, em junho de 1951.

