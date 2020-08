Benedict sofre de erisipela do rosto, informou o autor da sua biografia.

Papa emérito Bento XVI em estado muito frágil

Benedict sofre de erisipela do rosto, informou o autor da sua biografia.

Segundo a imprensa alemã, o Papa emérito encontra-se num estado "extremamente frágil". A condição de saúde de Bento XVI, de 93 anos, é delicada depois de ter viajado em junho para a Alemanha para visitar o irmão, Georg Ratzinger, que se encontrava doente e que morreu duas semanas depois, aos 96 anos.

Benedict sofre de erisipela do rosto, um vírus que provoca uma erupção cutânea facial e episódios de dor intensa, noticiou o jornal alemão Passauer Neue Presse esta segunda-feira, citando o antigo biógrafo do papa Peter Seewald. "Segundo Seewald, o papa emérito está agora extremamente frágil", lê-se no artigo.

"O seu raciocínio e a sua memória são rápidos, mas a sua voz dificilmente é audível neste momento". O Sr. Seewald terá visitado Benedict em Roma no sábado para lhe apresentar a sua biografia.

"Na reunião, o Papa emérito, apesar da sua doença, estava optimista e declarou que, se a sua força aumentasse novamente, possivelmente voltaria a pegar na sua caneta", escreveu o jornal.

Bento XVI sem visitas no 93º aniversário O papa emérito assinalou a data com uma missa e tem recebido inúmeros telefonemas.

A visita ao seu irmão marcou a sua primeira viagem para fora de Itália desde a sua demissão de choque em 2013.



O antigo pontífice, cujo nome original é Joseph Ratzinger, vive agora num pequeno antigo mosteiro dentro do Vaticano. Tem-se mantido fora da vista do público desde que se tornou o primeiro papa em 600 anos a demitir-se, mencionando razões de saúde. Tradicionalista na Igreja Católica, foi substituído pelo papa reformista Francisco.



