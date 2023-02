Mali, Burkina Faso e Guiné cortaram com a influência francesa. A França diz-se sob ataque. E o mapa reorganiza-se no acesso ao extractivismo

Opinião Sociedade 5 min.

Colonialismo

"Panteras negras" contra a França

Raquel RIBEIRO Mali, Burkina Faso e Guiné cortaram com a influência francesa. A França diz-se sob ataque. E o mapa reorganiza-se no acesso ao extractivismo

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros está muito chateado com a representação do exército francês no último blockbuster da Marvel/Disney, "Black Panther 2: Wakanda Forever".

"Condeno veementemente esta representação mentirosa e enganosa das nossas Forças Armadas. Presto homenagem aos 58 soldados franceses que morreram defendendo o Mali, a seu pedido, contra grupos terroristas islâmicos", disse no Twitter Sébastien Lecornu. À AFP acrescentou: "Nenhum revisionismo pode ser permitido sobre as recentes acções da França no Mali."

Por que razão o ministro francês só agora se deu conta do argumento de "Black Panther 2" e da forma como os franceses eram representados, se o filme estreou em França no início de Novembro?

"Black Panther 2" parece apresentar mercenários franceses com as mesmas roupas da operação Barkhane do exército francês na região do Sahel. Na cena, comentada no Twitter pelo jornalista Jean Bexon, da ilha da Reunião (ilha no Índico que é uma colónia, i.e., território ultramarino, da França), soldados franceses são apresentados, amarrados, numa reunião da ONU, diante do embaixador de Paris, depois de serem capturados numa missão secreta numa base de Wakanda.

"A França é claramente mostrada [no filme] como uma nação que deseja monopolizar os recursos wakandanos localizados no Mali", disse Bexon.

Por que razão o ministro francês só agora se deu conta do argumento de "Black Panther 2" e da forma como os franceses eram representados, se o filme estreou em França no início de Novembro? Não terá a ver com a chegada de mercenários russos do grupo Wagner ao Mali na sequência da retirada das tropas francesas, a seu pedido, em 2022? Ou ainda também com o Burkina Faso ter exigido a saída dos franceses?

Ou o facto de Burkina, Mali e Guiné terem assinado um acordo de cooperação económica-financeira, exigindo a sua reintegração na União Africana e na Comunidade Económica de Países da África Ocidental, de onde foram suspensos? Terá a ver com a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à região?

Na revista Tricontinental, Vijay Prashad desenhava o novo mapa da África Ocidental e as tensões nas ex-colónias francesas. "Os debates nesses países – da Argélia ao Burkina Faso – colocaram em causa a actual intervenção militar da França na região (ciclo que começou com a Costa do Marfim em 2002), bem como o seu contínuo domínio económico de 14 países nas regiões Ocidental e Central de África através de um conjunto de mecanismos monetários – incluindo o uso do franco CFA como moeda sob o controlo do Tesouro francês."

A indignação dos franceses e a "reorganização" do mapa da África ocidental coincide com o facto de estes três países (Burkina, Guiné e Mali) terem sofrido golpes de estado nos últimos anos (só o Burkina teve dois em 2022) e partilharem parte do Sahel – região de fronteira a sul do Sahara, cobrindo um território de mais de 10 países, entre a costa ocidental e o Chade –, que há pelo menos 20 anos está sob ataques/ocupações jihadistas que têm provocado a morte de milhares de pessoas e a fuga de milhões de refugiados.

A região detém reservas de ouro (Mali), urânio (Níger, quarto maior produtor do mundo), petróleo (Chade), manganésio e zinco (Burkina), ferro e cobre (Mauritânia). Emmanuel Macron bem pode continuar a fazer o seu périplo africano pedindo desculpa pelo colonialismo francês. Porque exemplar da soberania europeia é que uma em cada três lâmpadas em França depende de urânio do Níger (segundo a Oxfam). Exemplar da falta de soberania africana é que mais de 81% da população do Níger não tem acesso a electricidade (diz o Banco Mundial).

Prashad analisa a complexidade da situação na África ocidental num "contexto mais amplo de tensões na aliança transatlântica entre a Europa e a América do Norte", na sequência da guerra na Ucrânia. O sentimento generalizado das populações contra a França, a sua perda de influência, e o que isto significa, de facto, para a indústria francesa, sobretudo de armamento, vai além da chegada de russos ou da expansão militar britânica e norte-americana na região – nomeadamente através da Accra Initiative, consórcio apoiado pela UE para combater o jihadismo no Sahel.

De visita à Tunísia em Novembro, Macron denunciava que nas redes sociais e canais de desinformação, "num projecto político financiado pela Rússia e por vezes por outros, os franceses estão sob ataque". Mais do que visando a Rússia em si, era conspícua a expressão "inúmeros poderes estrangeiros", que querem "construir a sua influência na África, fazem isso para ferir a França, para ferir a sua língua, para levantar dúvidas, mas acima de tudo para favorecer os seus próprios interesses."

Ouvindo Macron, até parece que a vítima é a França: "enganosamente" representada num filme de Hollywood, em que os seus soldados parecem interessados em pilhar o território imaginário de Wakanda. Vítima também desses "poderes estrangeiros" que, na África Ocidental, querem "ferir a França" e a sua língua (não haverá expressão mais colonial, talvez).

Mas não nos precipitemos em aplaudir os "panteras negras" que parecem ter-se revoltado contra um poder colonial. Qualquer "virtude" a haver aqui, ela foi sistematicamente condicionada e destruída pela França e pelos "inúmeros poderes estrangeiros" em sucessivos golpes de estado, derrubando governos eleitos democraticamente desde os anos 60.

Há 60 anos que o dedo da França (da Europa e dos EUA) está em África a "favorecer os seus próprios interesses". O que a reorganização do mapa nos mostra hoje é como a guerra na Ucrânia veio alterar alianças estratégicas, reorganizando o poder e o acesso a recursos de que o Norte global precisa para continuar a defender, como dizia ainda esta semana Zelensky, "o modo de vida europeu".

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.