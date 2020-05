Sem permissão para ligar o ar condicionado os espaços públicos ameaçam tornar-se uma sauna. O alerta é da Organização Meteorológica Mundial.

Pandemia vai tornar as ondas de calor ainda mais insuportáveis

As restrições e as medidas de confinamento que acompanham a pandemia vão tornar as ondas de calor ainda mais insuportáveis. Pelo menos é esta a opinião da porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, Claire Nullis. "A covid-19 aumenta o risco da ondas de calor", resume numa altura em que os meteorologistas já prevêem o regresso dos dias demasiado quentes à Europa.

Na linha da frente do perigo iminente que já se advinha pelas previsões meteorológicas, estão as pessoas mais velhas. Mais vulneráveis aos efeitos negativos do calor também apresentam mais riscos de uma eventual infeção. Sem vacina ou grandes certezas sobre o comportamento do vírus que continua a alterar as rotinas do planeta, devem resguardar-se e ficar em casa.

"A mensagem é que devemos estar preparados porque a covid vai complicar tudo", prepara Nullis. É que, ao contrário do que aconteceu no ano passado com os termómetros a chegar ao 40ºC no Luxemburgo e no centro da Europa, as recomendações próprias das alturas em que se registam ondas de calor podem, em alguns casos, colidir com as normas de proteção contra a covid-19. A imagem do ar condicionado desligado em restaurantes e espaços comerciais ajuda a emoldurar o alerta dos especialistas.

