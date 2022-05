Pandemia não travou a fé. Quinta-feira da Ascensão celebrada em Wiltz

Dom António Francisco dos Santos Bispo do Porto na peregrinação a Wiltz

O bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, participa esta hoje, 5 de Maio, na 49ª peregrinação anual ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz, no Norte do Luxemburgo, de acordo com o programa divulgado pela Comunidade Pastoral de Wiltz.