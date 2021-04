Mais de três milhões de mortes causadas pela covid-19 foram registadas no mundo desde dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP a partir de dados fornecidos pelas autoridades de saúde.

Pandemia já causou mais de 3 milhões de mortos em todo o mundo

Lusa Mais de três milhões de mortes causadas pela covid-19 foram registadas no mundo desde dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP a partir de dados fornecidos pelas autoridades de saúde.

Após um ligeiro abrandamento em março, o número de mortes diárias está a aumentar novamente no mundo, com uma média de mais de 12.000 óbitos diários na semana passada.



Mais de 136 milhões de casos foram confirmados, desde dezembro de 2019, em 196 países e territórios. Quase 68 milhões de pacientes são considerados curados.



Os Estados Unidos são o país mais afetado, com 562.533 mortes e mais de 31 milhões de casos registados. O Brasil segue em segundo, com 354.617 mortos, o México, com 209.702 mortos, a Índia com 171.058 mortos e o Reino Unido com 127.100 mortos.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.