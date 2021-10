Entre janeiro e dezembro de 2020 não foi registado nenhum excedente do valor limite de poluição atmosférica e observou-se uma diminuição dos valores de dióxido de azoto em comparação com os anos anteriores.

Ambiente

Pandemia foi benéfica para a qualidade do ar no Luxemburgo

O confinamento no ano passado devido à pandemia da covid-19 foi benéfico para a qualidade do ar, devido à diminuição da atividade no Luxemburgo. A conclusão é da Administração do Ambiente após um estudo realizado em 23 comunas.

Entre janeiro e dezembro de 2020 não foi registado nenhum excedente do valor limite de poluição atmosférica (40 ug/m3). Pelo contrário, em todo o território, observou-se uma diminuição dos valores de dióxido de azoto em comparação com os anos anteriores. Isto deve-se sobretudo ao facto de durante pelo menos dois meses seguidos, o país ter estado praticamente parado devido ao confinamento, que levou ao encerramento de fábricas, ao teletrabalho e por conseguinte a menos viaturas em circulação.

Um pico de concentrações de dióxido de azoto foi, contudo, registado entre 2 e 18 de setembro de 2020, resultante de temperaturas elevadas durante esse período.



