Pandemia é "controlável"

Depois de elevar o surto do novo coronavírus a pandemia, a Organização Mundial diz que é possível controlar a propagação do vírus se as medidas de isolamento social foram respeitadas.

A garantia de que ainda há tempo para controlar a pandemia do novo coronavírus foi dada na manhã desta quinta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, menos de 24 horas depois da mesma OMS ter oficializado elevado o surto a uma pandemia dado o elevado número de infetados

"É uma pandemia controlável", mas "não se pode combater um vírus se não se sabe onde está", vincou Tedros Adhanom Ghebreyesus à saída na sede da ONU, em Genebra, explicando que só "uma vigilância robusta para encontrar, isolar, testar e tratar cada caso" pode "quebrar as cadeias de transmissão" e, portanto, controlar a propagação do vírus que além de milhares de infetados na Europa, já fez também centenas de mortos.

Numa altura em que os impactos do coronavírus começam a afetar o dia-a-dia de um grande número de pessoas, o líder da OMS sublinhou que, nesta altura, o mais importante continua manter "contenção como pilar central" numa abordagem que deve ser global.

“Para salvar vidas, precisamos reduzir a transmissão. Isto significa encontrar e isolar o maior número possível de casos e colocar em quarentena os seus contactos mais próximos", explicou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Mesmo que não se consiga parar a transmissão, pode atrasar-se, protegendo os estabelecimentos de saúde, os lares de idosos e outros espaços vitais, mas apenas se forem testados todos os casos suspeitos", alertou.

Com alguns países com falta de equipamento de proteção individual, o diretor-geral da OMS disse que a organização está a trabalhar "dia e noite" para os ajudar.

A agência da ONU já enviou equipamento de proteção para 57 países e prepara-se para enviar para mais 28. Também enviou material laboratorial para 120 países.





