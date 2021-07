Os doentes que desenvolveram uma forma mais grave da doença sofreram um impacto mais significativo na sua capacidade cognitiva, concluíram os investigadores de um estudo publicado na EClinicalMedicine.

Sociedade 2 min.

Pandemia

Covid-19. Recuperados revelam redução das capacidades cognitivas

Os doentes que desenvolveram uma forma mais grave da doença sofreram um impacto mais significativo na sua capacidade cognitiva, concluíram os investigadores de um estudo publicado na EClinicalMedicine.

As sequelas da covid-19 são uma das principais preocupações das autoridades. Com mais de ano e meio de pandemia, continuam a aparecer relatos de problemas associados mesmo já depois de derrotada a infeção. Um novo estudo publicado na EClinicalMedicine, da revista The Lancet, dá conta de que o vírus SRA-CoV-2 pode produzir reduções substanciais na capacidade cognitiva dos doentes, especialmente entre aqueles que desenvolveram uma forma mais grave da doença.

Durante a investigação, o neurocientista cognitivo Adam Hampshire e colegas do Imperial College de Londres analisaram dados de 81.337 pessoas que participaram, entre janeiro e dezembro de 2020, no exame Great British Intelligence Test, um inquérito que inclui nove testes de perceção espacial, memória, concentração e pensamento semântico. De todos os participantes, 12.689 relataram ter contraído covid-19 com diferentes graus de severidade respiratória.

Os investigadores determinaram que aqueles que tinham sofrido a doença tinham tendência a ter um desempenho menos bom neste teste de inteligência em comparação com aqueles que não tinham contraído o vírus. Os maiores défices foram observados em tarefas que exigiam raciocínio, planeamento e resolução de problemas.

"As pessoas que tinham recuperado da covid-19, incluindo as que já não relatavam sintomas, tinham défices cognitivos significativos (...). Os défices tiveram um efeito substancial para pessoas que tinham sido hospitalizadas, mas também para casos não hospitalizados que tinham confirmação de infeção por covid-19", concluíram os investigadores.

"A análise dos marcadores de inteligência pré-mórbidos não suportava que estas diferenças estivessem presentes antes da infeção. Uma análise mais aprofundada do desempenho do subteste apoiou a hipótese de que a covid-19 tem um impacto multidomínio na cognição humana", acrescentaram.

Os cientistas advertem que este estudo deve servir como "um alerta para a continuação da investigação". "Devemos ser cautelosos, pois parece que o vírus pode estar a afetar a nossa cognição. Não compreendemos bem como, porquê ou por quanto tempo, mas precisamos de descobrir urgentemente. Entretanto, não corra riscos desnecessários e seja vacinado", afirmou ao PsyPost Hampshire.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.