Pandemia coloca em risco férias de verão

Redação Projetos e viagens de milhões de pessoas estão a ser perturbadas pela crise do coronavírus.

Um pouco por todo o mundo as pessoas começam a fazer contas à vida e a perceber que devido à crise do coronavírus a possibilidade de tirar umas férias "normais" este verão estão cada vez mais comprometidas. Os luxemburgueses não são exceção e também se mostram cépticos, avança a RTL.

Muitos países europeus introduziram controlos fronteiriços, apesar destes poderem voltar a ser abertos aos turistas dentro de algumas semanas. As viagens [limitadas] poderão voltar a ser permitidas, o que leva muitas pessoas a acreditar que muitos trajetos dentro da Europa serão possíveis nos próximos meses.

No entanto, países como Itália e Espanha não estarão muito provavelmente abertos aos turistas nos próximos messes e por esta razão muita gente espera poder adiar as suas férias para o Outono.

O governo alemão esclareceu também a população de que qualquer flexibilização das regras de contenção ou de circulação não acontecerá tão rapidamente, pelo que as pessoas terão de aprender a viver com a pandemia e as suas consequências durante algum tempo.

Na Áustria, acredita-se que as viagens serão possíveis sob certas condições e restrições até ser encontrada uma vacina contra o vírus.

