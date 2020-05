Mais de um quarto dos fumadores admite estar a fumar mais.

Pandemia aumenta consumo de tabaco

Mais de um quarto dos fumadores admite estar a fumar mais.

O período de confinamento aumentou o consumo de tabaco. A conclusão é da agência de saúde pública francesa. De acordo com o inquérito, 27% dos fumadores inquiridos afirmaram ter aumentado o seu consumo de tabaco desde o confinamento, mais de metade, 55%, afirmou ter permanecido estável e, apenas 19%, estão a fumar menos.

Neste universo, 94% assume fumar, em média, mais cinco cigarros por dia. Numa análise mais detalhada, percebemos que este aumento é mais visível nos jovens, essencialmente, nos que cabem na faixa etária dos 25 aos 34 anos. A tendência também se verifica nas pessoas que estão em regime de teletrabalho.

No estudo sobre os hábitos de consumo da população durante a crise sanitária, os especialistas explicam que "o tédio, a falta de atividade, o stress e o prazer são as principais razões mencionadas pelos fumadores" que admitiram ter aumentado o seu consumo. "É igualmente de notar que o aumento, está correlacionado com o risco de ansiedade e depressão", conclui o chefe da unidade de dependências, Nguyen Thanh, citado pela imprensa francesa.



Em contrapartida, o estudo das autoridades de saúde francesas mostra que o consumo de álcool caiu desde meados de março. Das duas mil pessoas entrevistadas, um quarto está a beber menos, apenas um em dez inquiridos assume ter aumentado o consumo de bebidas alcoólicas. Especificamente, fora estes 11%, grande parte da população bebe tanto como há dois meses e 24% admite mesmo ter diminuído o consumo.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.