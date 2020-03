O risco de contaminação do euro é altamente improvável.

Pandemia. As notas ainda são seguras?

O risco de contaminação do euro é altamente improvável.

No Grão-Ducado, as compras à distância estão a disparar. A aplicação Luxcaddy já tinha duplicado o número de encomendas e entregas na semana passada. A tendência promete aumentar com as restrições do estado de emergência que, apesar de não imporem um recolher obrigatório estão a limitar a mobilidade dos residentes e dos transfronteiriços.

Num momento de incerteza, o Banco Central do Luxemburgo deixa uma mensagem tranquilizadora e garante que "até agora, não há provas de que o coronavírus se tenha propagado através das notas de euro". Os pagamentos em dinheiro estão a ser desaconselhados, mas os testes do Banco Central Europeu não identificaram "nenhuma evolução invulgar".

Responsável pelo controlo e prevenção de doenças na Alemanha, o Instituto Robert Koch assegura que "a transmissão do vírus através das notas de banco não tem particular importância". Nas análises dos laboratórios de Berlim, maçanetas, interruptores e cestos de supermercados são os objetos com maior probabilidade de contaminação. O vírus transmite-se através de gotículas finas que sobrevivem mais tempo nestes objetos do que em dinheiro vivo.

Lavar e desinfectar as mãos depois do contacto com qualquer superfície ou objeto continua, no entanto, a ser a principal recomendação para prevenir o contacto e a potencial infeção com o vírus que, apesar de ter uma taxa de mortalidade provisória inferior à de outros vírus respiratórios, já demonstrou uma capacidade de contágio muito superior.