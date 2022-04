De acordo com o Le Figaro, 16 famílias já contactaram um advogado para iniciar um processo judicial contra a marca.

Sociedade 3 min.

França

Pais de crianças infetadas por pizzas da Buitoni querem apresentar queixa

Redação De acordo com o Le Figaro, 16 famílias já contactaram um advogado para iniciar um processo judicial contra a marca. Dezenas de crianças foram hospitalizadas nos últimos meses depois de ingerirem as pizzas alegadamente contaminadas com a bactéria E.Coli.

“A minha filha teve de fazer diálise durante cerca de dez dias”, conta Jennifer, que partilhou uma pizza congelada com a família pouco antes do aparecimento dos sintomas da pequena Eléa. A menina de três anos começou a ter diarreia com sangue e cólicas muito fortes e foi rapidamente diagnosticada com síndrome hemolítica-urémica, doença provocada pela bactéria E.Coli que causa insuficiência renal nas crianças.

E.coli em pizzas Buitoni. França abre investigação por "homicídio involuntário" A investigação diz respeito aos delitos de "engano de mercadorias, exposição ou venda de produtos alimentares corrompidos ou falsificados prejudiciais à saúde, colocação no mercado de produto prejudicial à saúde, perigo de terceiros, lesões involuntárias e homicídio involuntário".

Inicialmente, Eléa foi levada para as urgências de um hospital em Baiona, mas a gravidade da infeção fez com que fosse transferida para uma unidade de cuidados intensivos pediátricos em Bordéus. “A vida dela estava em perigo”, recorda a mãe ao diário francês.

Pais querem evitar que caso se repita

Entretanto, a menina já saiu dos cuidados intensivos e está a recuperar bem, mas Jennifer prepara-se para apresentar uma queixa contra a marca. De momento, está a reunir provas para levar a tribunal e já foi ao supermercado pedir um comprovativo de compra com o número do lote da pizza em questão.

Segundo o Le Figaro, 16 famílias de crianças afetadas já procuraram apoio judicial para apresentar queixa contra a Buitoni. “Foram apresentadas várias queixas por danos involuntários, particularmente na região de Paris e em Bordéus”, revela o advogado Pierre Debuisson. Entre as vítimas estão 15 crianças e um adulto hospitalizados depois de comerem uma pizza da marca.

Foi o caso de Sacha, de sete anos, que esteve internado cinco dias depois de contrair a doença. “O meu filho sofreu uma lesão renal menor, mas tem de ser vigiado durante cinco anos”, conta o pai, David. O filho mais pequeno, de 2 anos e meio, também foi infetado, mas até à data não apresentou nenhum sintoma grave. A família da Alsácia também vai avançar para tribunal. “Este tipo de situação não pode voltar a acontecer”, lamenta.

Nestlé desconhece origem da contaminação

A 22 de março, o Ministério Público francês abriu um inquérito para apurar responsabilidades por delitos de "engano de mercadorias, exposição ou venda de produtos alimentares corrompidos ou falsificados, colocação no mercado de produto prejudicial à saúde, perigo de terceiros, danos involuntários e homicídio involuntário".

Na semana passada, as autoridades de saúde francesas confirmaram a relação entre o consumo de pizzas congeladas da gama Fraîch’Up e o recente surto de infeções devido à bactéria E.Coli. A última contagem, feita na quarta-feira, dá conta de 41 casos graves desde o final de fevereiro, sendo que 34 ainda estão a ser analisados.

Duas crianças morreram na sequência destas infeções, embora as autoridades não tenham confirmado que as pizzas da Buitoni tenham sido a causa dos óbitos. Normalmente, são reportados entre 100 a 160 casos por ano no país.

Queijo grego Manouri recolhido por suspeita de E.Coli O alerta foi emitido esta quinta-feira pela Comissão de Qualidade, Fraude e Segurança Alimentar.

Ainda antes de confirmar a relação entre estas pizzas e as infeções por E.Coli, França ordenou a recolha dos produtos a 18 de março.

Também o Ministério da Saúde do Luxemburgo começou os “trabalhos de monitorização” nessa data, retirando 6.318 unidades do mercado. Já a Autoridade de Segurança Alimentar publicou um alerta no seu website com informação sobre os lotes e códigos de barras das pizzas afetadas.

Na quinta-feira, a Nestlé, proprietária da Buitoni, disse não ter encontrado vestígios da bactéria nas 75 amostras recolhidas. A origem da contaminação ainda é desconhecida. Foram encerradas duas linhas de produção em Caudry, no norte de França.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.