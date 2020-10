As linhas gerais do projeto de lei sobre o direito a conhecer as origens em caso de adoção ou de procriação medicamente assistida foram divulgadas esta quarta pela ministra da Justiça, Sam Tanson.

Pais biológicos e dadores de esperma vão deixar de ser anónimos

Diana ALVES Os pais biológicos de uma criança adotada e os dadores de esperma no âmbito da procriação medicamente assistida vão deixar de ser anónimos. As linhas gerais do projeto de lei sobre o direito a conhecer as origens em caso de adoção ou de procriação medicamente assistida foram divulgadas esta quarta no Parlamento, pela ministra da Justiça, Sam Tanson.

No caso da adoção, o texto regulamenta "o acesso ao conhecimento dos pais biológicos". Seja uma adoção nacional ou internacional, os filhos terão acesso às informações sobre a identidade dos pais biológicos, desde que esses dados sejam conhecidos. Se a identidade dos pais não for conhecida no momento da adoção, o ministro responsável pela pasta da Juventude pode dar início a diligências para apurar essa identidade através de "contactos diplomáticos".

Apenas o filho pode solicitar informações sobre a identidade dos pais biológicos. Se for menor de idade, pode fazê-lo com o apoio dos pais ou do juiz da família ("juge aux affaires familiales", em francês). A lei prevê também um acompanhamento psicológico nestes casos.

No que toca à procriação medicamente assistida, os dadores de esperma, ovócitos ou embriões também deixam de ser anónimos. Note-se que o Luxemburgo pratica apenas a procriação medicamente assistida com dadores de esperma. Nos países vizinhos e na Holanda as regras são as mesmas. A lei também abrange os chamados 'partos anónimos' ("accouchement sous secret", em francês), nos quais a mãe recorre ao anonimato porque tenciona dar o filho para a adoção. Uma opção que, segundo a ministra da Justiça, é "vital para garantir a vida da mulher e do recém-nascido". Nestes casos, o projeto de lei hoje apresentado tenta encontrar "um equilíbrio entre o direito da mulher de permanecer no anonimato, dada a situação de vulnerabilidade, e o da criança de conhecer as suas origens biológicas".

O texto estipula que o acesso a essa informação deve ser feito "respeitando a vontade dos pais biológicos em abdicar do anonimato ou não". A lei prevê ainda que a mãe possa fazer uma declaração da sua identidade num dossiê separado e selado. Se o filho pedir informações sobre a sua identidade, a mulher pode decidir nesse momento sair ou não do anonimato. Poderá também decidir incluir nesse dossiê outras informações destinadas à criança, como por exemplo as circunstâncias do nascimento. Já os profissionais de saúde poderão acrescentar outros dados, não que permitam identificar a mãe, mas que possam fornecer informações importantes sobre a saúde da criança.

O outro progenitor biológico, que será contactado pelo estabelecimento hospitalar, é convidado a seguir o mesmo procedimento. Segundo o Ministério da Justiça, estima-se que o Luxemburgo registe menos de uma dezena de partos anónimos por ano. Nos três casos – adoção, procriação medicamente assistida e parto anónimo – os filhos não têm direito a adotar os nomes dos pais biológicos, a herdar ou a receber uma pensão alimentar.



