A forma como olho para o mundo pode condicionar o meu dia a dia com outras pessoas. Mas pode também influenciar negativamente a vida das minhas filhas. E eu não quero isso para mim – muito menos para elas.

Opinião Sociedade 2 min.

Andamos todos ao mesmo

“Pai, tens de resolver essa tua ansiedade”

Paulo FARINHA A forma como olho para o mundo pode condicionar o meu dia a dia com outras pessoas. Mas pode também influenciar negativamente a vida das minhas filhas. E eu não quero isso para mim – muito menos para elas.

“Olha, pai, eu sei que eu sou ansiosa. E sei que tu sabes que eu sou ansiosa.”

A conversa começou assim. Mas o que me chamou a atenção não foi o tom sério, o ar professoral ou a necessidade de falarmos a sós. Até porque nada disso aconteceu. Ao contrário de outros momentos em que a minha filha pede para falar comigo ou com a mãe e procura um local sossegado onde possa ter privacidade, aquele momento foi bem descontraído, relaxado, quase blasé. E foi isso que me deixou em sentido.

Ela já estava na cama, a irmã também, cada uma no seu piso do beliche, quando, em resposta a uma coisa qualquer que lhe disse e que já nem recordo bem, ela se saiu com aquilo. E continuou: “Mas não precisas de mo dizer. Ou pelo menos não precisas de repetir tanto que eu sou ansiosa. É que tu fazes isso por causa da tua própria ansiedade.”

Bolas, quem era esta pessoa? Para onde foi a minha pré-adolescente e de onde saiu esta estudante de psicologia em estágio e já com alguns anos de terapia em cima? De onde tinha ela tirado isto?

Ouvi-a com atenção ao longo dos minutos seguintes enquanto me descreveu o episódio que tinha originado a reflexão e, antes de eu dizer alguma coisa – na verdade estava meio siderado, entre o admirado pela maturidade e o “sem chão” por me estar a descrever tão bem –, a cria ainda foi buscar outro exemplo do dia anterior. E mais outro, não sei bem de quando. E enquanto fazia isto e me convidava a viajar (ainda mais) pelo interior da minha cabeça, a minha filha ajeitou a almofada, dispôs pela ordem correta os bonecos que a acompanham para dormir, reduziu a intensidade da luz, preparou-se para ler um pouco e lá concluiu: “Por isso, pai, quando me chamas a atenção para alguma coisa, se calhar estás a falar de ti, mas sem saberes.”

Depois abriu a página do livro, antes sequer de eu conseguir dizer o que quer que fosse, e deu um longo bocejo. Como se a conversa a tivesse deixado cansada. Ou aborrecida, talvez. Respirei fundo e disse-lhe que ia pensar em tudo o que me tinha dito. Agradeci. E voltei para dentro da minha cabeça.

Os filhos, sabemos bem, são umas valentes esponjas que absorvem tudo o que está à volta. E sabemos também que têm a capacidade de ver através de nós. E sabemos que não conseguimos disfarçar muitas coisas. Mas o que nem sempre entendemos – eu não tinha noção, até àquele dia – é que conseguem também perceber o que projetamos neles e como os nossos próprios comportamentos, ânsias, medos ou questões por resolver se podem colar à pele deles. E isso não nos prejudica só a nós, prejudica-os também a eles.

Demorei muitos anos a perceber que a forma como olho para o mundo pode condicionar o meu dia a dia com outras pessoas. Mas foi um grande alívio quando o entendi e, creio, tornei-me um fulano melhor quando comecei a trabalhar isso – melhor para mim e melhor para os outros. Devo-o a alguma terapia (é um work in progress) e a muita reflexão. E devo-o também, tenho a certeza, à minha filha.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.