Família da portuguesa só soube da ligação do ADN através das notícias. Autoridades não revelam que partes foram encontradas.

Pai de Diana sobre partes do corpo encontradas: "É uma brutalidade que não entendo"

A família de Diana Santos soube, através das notícias, que as partes do corpo encontradas na Alemanha são da portuguesa. Não receberam por parte das autoridades qualquer informação. Por isso, continuam sem saber quando podem realizar o funeral em Portugal.

A Polícia de Trier e o Ministério Público de Diekirch confirmaram na terça-feira, em comunicados separados, que as partes de um corpo encontradas na cidade alemã de Temmels, no distrito de Trier-Saarburg, no dia 1 de novembro, pertencem a Diana. A ligação foi estabelecida através do resultado do teste de ADN e a comparação com o ADN do tronco encontrado a 19 de setembro em Mont-Saint-Martin.

Horácio Santos confidencia ao Contacto o que lhe vai na alma. "Desapareceu-me o chão. Nos meus 66 anos, estou habituado a muitas coisas, mas a morte da minha filha foi de uma brutalidade que eu não entendo. Andaram a espalhar o corpo por todo o lado... Isso é o que me perturba mais", desabafou.

O pai critica também o facto de a família continuar sem receber qualquer informação por parte das entidades competentes. "A parte mais difícil agora é preparar o funeral e estar à espera do corpo. Nem a embaixada nem as autoridades disseram mais nada. Até agora, foram sempre muito frios com a família. Temos visto as notícias, mas não recebemos apoio nenhum. Isso é que é de lamentar”, afirmou.

Que partes foram encontradas?

Ainda não se sabe exatamente que partes foram encontradas, mas, segundo a imprensa alemã, terão sido a cabeça e as pernas. As buscas que decorreram naquela área durante dois dias teriam como objetivo encontrar os braços.

O Contacto questionou a Polícia de Trier, mas responderam que não podiam dar essa informação à imprensa.

As partes do corpo foram encontradas por uma pessoa perto de Temmels, junto à fronteira com o Luxemburgo. Por volta das 14 horas do feriado do dia 1 de novembro, uma terça-feira, a testemunha informou a polícia sobre a descoberta na área de um parque de estacionamento.

No comunicado de terça-feira, a Polícia de Trier informou que as investigações daquela autoridade e o intercâmbio com a polícia luxemburguesa estão ainda em curso.

