Padre Sérgio Mendes. “Aqui a língua é uma barreira e um muro”

Provedor da Santa Casa da Misericórdia no Luxemburgo revela que “falta pagar 200 mil euros da casa que serve de sede”, é contra a eutanásia, além de favorável ao fim do celibato dos padres e ao sacerdócio das mulheres.

Qual é a situação da Santa Casa da Misericórdia aqui?

Em primeiro lugar, é preciso dizer que não tem a ver com aquilo que se faz em Portugal. Tem um título de associação sem fins lucrativos, tal como foi constituída pelo padre Belmiro, que se fez franciscano e era amigo do padre Vítor Melícias, com quem apareceu a possibilidade de criar esta misericórdia. Na altura, começou com cursos de línguas, graças a portugueses que davam um pouco do seu tempo para o ensino dos compatriotas que estavam a chegar. Neste momento, com toda a panóplia de cursos que o Luxemburgo oferece, todos institucionalizados e com acordo do ministério, continuar aqueles cursos fazia pouco sentido, porque nem sequer valiam diplomas.

E a nível social?

A nível social, sempre a título de voluntariado, funcionamos com um banco alimentar, o cesto solidário, que ajuda 15 famílias. E, porque temos o princípio de que não há nada que se deite fora que não possa servir a alguém, temos aproveitado mobílias para entregar a quem precisa. Mas, como não temos onde guardá-las, já aconteceu pagarmos 150 euros para deitar fora uma mobília de quarto que apodreceu. Além disso, tentei manter o acordo com o ministério, fizemos obra, mas, mesmo entre a comunidade portuguesa, há coisas que não funcionam bem. E tiraram-nos o acordo com o Estado porque diziam que íamos estragar um bocadito o trabalho da CCPL. A partir daí, fazemos tudo o que podemos, mas sem entrar em concorrência. De resto, a Santa Casa é, na realidade de um país em que as salas são caríssimas, algo que nos permite trabalho com a comunidade portuguesa. É lá que funcionam as catequeses ao sábado e ao domingo; todas as reuniões que tenho, com casais jovens e crianças, são feitas lá e, ao domingo, há sempre um grupo de voluntários para fazer o almoço e o preço que é pago ajuda-nos a manter a casa. Mas eu próprio sinto que, no plano social, ainda nos falta muito. E falta pagar metade da casa que serve de sede.

Qual é o valor em causa?

Cerca de 200 mil euros.

E como se resolve isso?

Vai ser resolvido com tempo e calma.

Por que razão acabaram as missões?

Não acabaram porque nunca existiram. Para haver uma missão, esta tem de estar erigida canonicamente e aqui creio que só estavam uma polaca e uma italiana. Às outras era permitido funcionarem até com o título de missão católica, mas sem o tal estatuto que referi. Deixámos de usar o termo depois de uma mudança grande que aqui houve: das mais de 200 paróquias passou a haver só 33. Com a junção de paróquias também há de comunidades e, por exemplo, deixou de haver paróquia de Hamm, Bonnevoie e Sacré Coeur, existindo só o setor sul da paróquia de Nôtre Dame. É mais uma forma de nos inserir e levar à participação. O meu papel aqui é ajudar os portugueses a serem mais participativos, mas não vetar aos portugueses a possibilidade de celebrarem na sua língua materna.



Foto: Lex Kleren

Isso não vai deixar de existir?

Nunca! Primeiro, porque o próprio papa defende isso e a minha experiência também aponta para aí. Aquilo que se espera da Igreja é que seja uma comunidade de comunidades. Quando cheguei ao Luxemburgo, em 2012, comecei a ver que havia uma espécie de “gestão colorida” de pessoas na assembleia. E perguntei-me se quem vinha da Guiné ou de Cabo Verde, com uma língua materna diferente que é o crioulo, não gostaria de ter, pelo menos uma vez por mês, a eucaristia animada com cânticos em crioulo. E propus isso. Sei que haverá portugueses que não gostam, mas somos uma igreja, esta deve ter abertura para todos e a comunidade portuguesa já é uma comunidade de comunidades. Se o mundo tem mais de duas centenas de nacionalidades e este cantinho do mundo supera a centena, cada vez mais é precisa aquela abertura. É por isso que o arcebispo aqui diz que não é apenas dos luxemburgueses, mas de todos os católicos que aqui estão.

Tem algum projeto em vista?

Não, o pouco que se pode fazer vai continuar a ser feito.

Como avalia a referência que o arcebispo Jean-Claude Hollerich fez sobre a sujidade de o dia de Pentecostes não ser feriado aqui?

Estou a ouvir isso agora... No Luxemburgo, a nível de festas católicas, só temos a Octave, Wiltz e Saint Willibrord. E ter a procissão dançante, que é património da UNESCO, leva-me a pensar que faria sentido esse feriado.

Chegou em 2012: qual é a análise que faz à comunidade lusófona também na relação que mantém com o país?

Devemos ser mais participativos, mas isso não é muito fácil na sociedade em si. A nível de igreja, vemos uma participação bastante ativa dos portugueses. Em relação ao arcebispo e à comunidade portuguesa, é bom saber que ele ama os portugueses e estes amam o arcebispo. Mas, a nível da sociedade, penso que há uma certa... não sei, as dificuldades da língua... Para mim, aqui a língua é um obstáculo e um muro. Não podem pedir-me um português para participar no conselho pastoral, dizendo que tem de falar luxemburguês. Se a participação for assim, fica bloqueada à partida. Mesmo a nível de igreja, se cairmos na questão da língua vamos bloquear todo o trabalho que pode ser feito. O que é importante é que a mensagem passe. Dou um exemplo de Wiltz: à volta do santuário há campos em que o dono não quer que haja gente a pisar e, por isso, pôs lá mensagens em português. Ora, a mensagem passou... Para termos uma língua verdadeira, é preciso que haja algumas coisas – diga-me um poema em luxemburguês...

Ninguém sabe, os próprios não sabem, a gramática que existe foi definida há 15 anos...

Por isso dizia a alguns colegas padres luxemburgueses que, para eu aprender a língua, é preciso que me cativem e mostrem que gostam do seu luxemburguês. Com o nível que tenho de francês, posso celebrar a missa nesse idioma; se tivesse o mesmo nível de luxemburguês não poderia, porque não temos leituras, é preciso ir buscá-las ao alemão.

Que avaliação faz ao fenómeno de Wiltz, sobretudo para a comunidade portuguesa?

Embora não tenha surgido da comunidade portuguesa, mas de uma promessa luxemburguesa a Nossa Senhora de Fátima durante a II Guerra Mundial, é excelente para os portugueses, estando fora, tão longe, terem a possibilidade de que Wiltz seja o nosso santuariozinho de Fátima, nem que seja para rezar uma Avé Maria e depois encontrar os amigos e beber um copo... Reconheço que Wiltz tem duas coisas: a questão da fé e da festa. A festa, quando é feita sadiamente, pode ajudar a fé. No fundo, é como dar um rebuçado ao nosso coração.

Qual é o balanço que faz da sua presença aqui?

Um desafio grande porque, com esta questão da língua, já tive coisas que ficaram marcadas e poderia escrevê-las. Na Igreja temos de ultrapassar essa questão. Depois, trabalhar com os portugueses apaixona, mesmo que não sejam santos, tal como eu não o sou, e tenham coisas boas e más como todos. Lembro-me de, em Portugal, haver quem se queixasse de a missa às nove ser cedo. Aqui, com uns 14 graus negativos, gelo e um frio terrível em janeiro, pensei que às oito ninguém viesse. Quando acabaram as confissões às oito horas, a igreja estava cheia! E, como me dizia uma senhora luxemburguesa, a missa não acaba na igreja, porque as pessoas saem e vão conviver nos cafés, ou seja, a missa continua e a comunidade portuguesa tem isto: apaixona. Nunca é a melhor comunidade para o padre, tal como este não é o melhor, mas apaixona porque, sendo os mais pobres no Luxemburgo, os portugueses são os melhores.



Foto: Lex Kleren

Depois da reforma feita a partir de setembro, como está a catequese?

É importante para a Igreja, porque sem catequese esta está morta. Mesmo para os luxemburgueses tem sido positivo, porque conseguem participação – quando vai uma criança também estão os pais e os irmãos e a comunidade fica mais rica. Podemos ir por caminhos diferentes desde que a meta seja comum – por exemplo, a nível da primeira comunhão, temos três anos, como os meus irmãos em Bonnevoie estão a fazer. É verdade que temos todos os sábados e eles talvez de 15 em 15 dias, mas estão a começar e é engraçado repartir com eles este projeto. E já estão a fazer profissão de fé para evitar um buraco até ao crisma, feito aos 17.

Como avalia o acolhimento que tem sido dado aos refugiados aqui?

Desde o princípio houve também alguma participação da comunidade portuguesa na ajuda a vários projetos. Penso que tem havido um acolhimento bastante bom, mas lamento um bocadinho que, a partir de um certo momento, deixássemos de falar em imigrantes ou migrantes.

Como recorda os tempos do seminário no Fundão e na Guarda, mas também os sete anos em Gouveia, Seia, Manteigas e Belmonte?

É o fado, a saudade, foram anos de experiências que gosto de lembrar. Nunca imaginei que estaria aqui agora. O tempo do seminário foi de estudo e de aprendizagem. O tempo das paróquias também é importante e, se ficam inimizades que vão passando, o mais engraçado são as amizades, como a de uma antiga acólita que me ligou, tal como a mãe e o pai, para eu ir a Portugal fazer o seu casamento. E, para isso, tive de arranjar quatro padres para me substituírem no fim-de-semana! Há um contacto que nos liga e por isso falo no fado e na saudade. A Mariza canta isso muito bem.

Sentiu-se ainda mais sensibilizado por causa dos incêndios do ano passado nessa zona?

Claro e procurei ajudar, divulgando projetos de apoio através das missas.

Viu com bons olhos a separação entre Estado e Igreja aqui?

É uma questão de liberdade e independência e isso é importantíssimo, mesmo que a Igreja fique mais pobre. Mas o Estado vetar alguns caminhos à Igreja Católica, abrindo ao Islamismo, por exemplo, num ambiente moralista, já me parece menos bem.

O que lhe ficou do padre Belmiro?

Ficou todo o trabalho que fez ao longo de mais de 30 anos e a sua intelectualidade. Quando cheguei, dei continuidade ao que ele fez, muito mais fácil do que seria criar algo. E ficou também a sua experiência de vida que, por mais que eu corra, nunca alcançarei. Também me marcaram as últimas conversas quando já estava acamado.

O papa Francisco escolheu um segundo cardeal português, o de Leiria, Dom António Marto: que significado tem para si?

Para a Igreja portuguesa é um sinal da importância que temos; por outro lado, trata-se de um homem que foi meu professor, conheço a sua abertura e a escolha do papa também tem a ver com isso. Não é apenas um título, mas a importância de ser o bispo de Leiria-Fátima e por ser alguém muito da proximidade, conforme pretende o papa. E mostrou logo a sua humildade na resposta que deu.

O papa tem combatido a pedofilia na igreja: que opinião tem sobre a forma como tem agido neste tema?

Poderia ser de outra forma? Não. Se olharmos para o que é um pecado na igreja, posso dar um exemplo prático: uma coisa é dizer-se que um padre teve um caso com uma mulher, porque é pecado, mas não é crime; outra é dizer-se que um padre abusou de crianças, porque é pecado e crime. E o papa tem sido duro com os bispos que tentam proteger ou esconder.

A eutanásia é legal aqui e a sua legalização em Portugal foi objeto de discussão: é a favor ou contra?

Penso que o princípio e o fim não são connosco. Não pedimos para nascer e também não devemos pedir para morrer...

Mesmo que as condições de vida sejam quase impossíveis?

Vamos cair nas exceções e fazer delas regra. O que deve ser regra é: não à eutanásia, não à morte assistida. A questão do sofrimento é que nos atrapalha, mas então que este seja, de alguma forma, combatido.

Faz-lhe impressão que haja mulheres sacerdotes?

Nenhuma, pelo contrário, já trabalham bastante na Igreja. Agora, penso é que há muito a fazer para chegar a esse ponto. E talvez seja melhor começar pela questão do celibato e pelos casados, porque acredito que será mais fácil começar por aí.

Paulo Jorge Pereira e Álvaro Cruz