Pacientes podem recusar abrir o 'Registo de Saúde Partilhado'. Cerca de 600 já o fizeram

Nas vésperas do arranque de uma nova grande campanha de informação, os deputados luxemburgueses lembram que o paciente pode recusar abrir o seu Registo de Saúde Partilhado (DSP). Cerca de 600 pessoas já o fizeram até à data.

Em causa está o chamado DSP, que centraliza num dossiê eletrónico todo o historial clínico do paciente. Depois de apresentarem os detalhes da campanha, em conferência de imprensa, os ministros da Segurança Social, Romain Scnheider, e da Saúde, Paulette Lenert, foram ouvidos no Parlamento, com o projeto a ser alvo de algumas críticas por parte dos deputados.

Os deputados consideram, por exemplo, que "os pacientes não estão bem informados sobre a possibilidade de recusar a abertura do DSP". Atualmente, o sistema funciona da seguinte forma: as pessoas inscritas no sistema de segurança social luxemburguês são contactadas por correio para desbloquearem a sua conta do DSP. Se não o fizerem, o registo é automaticamente aberto pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). Os deputados entendem que a carta enviada para casa deveria incluir a opção de recusar a abertura do DSP.

Os membros das comissões parlamentares pediram, por isso, que a política de informação sobre o dispositivo seja revista, não só no que toca aos pacientes, mas também em relação aos profissionais de saúde. Alguns deputados alertaram ainda para o risco de eventuais lacunas nos dossiês, caso os prestadores de cuidados de saúde não perguntem sistematicamente aos pacientes se estes desejam utilizar o DSP. Outra das reivindicações dos deputados diz respeito à criação de uma base legal para o DSP, algo que será tido em conta pelo Governo. Trata-se de uma exigência da oposição, assim como de uma recomendação da Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD).

O ministro da Segurança Social fez saber que tenciona entregar no Parlamento um projeto de lei sobre a matéria ainda este mês. Note-se que, neste momento, o DSP é regido por um regulamento grão-ducal e não por uma lei.

O que é o 'Registo de Saúde Partilhado'? O 'Registo de Saúde Partilhado' (DSP, na sigla francesa) é um dossier que reúne todo o historial clínico de um utente, incluindo doenças, hospitalizações, etc. Inclui também informações como resultados de análises, diagnósticos ou certificados médicos. Permite ainda ter expressa a vontade do paciente em matéria de doação de órgãos. Depois de aberto, o registo vai sendo alimentado pelos profissionais de saúde que contactam com o paciente – tais como médicos, hospitais, laboratórios e farmácias – ou pelo próprio utente.

Recorde-se que o objetivo do DSP é permitir ao utente partilhar os seus dados com os diferentes profissionais de saúde. Mas cabe ao paciente decidir quem terá acesso a este registo, que poderá incluir informações como receitas médicas, resultados de análises, grupo sanguíneo, alergias ou vacinas. Na prática, o paciente que quiser que o médico aceda ao seu DSP deverá informá-lo disso durante a consulta e dar-lhe o acesso.

Mais de 77% das pessoas abrangidas pelo sistema de Segurança Social luxemburguês já têm o Registo de Saúde Partilhado (DSP, na sigla francesa), um dossier eletrónico que centraliza o historial clínico do paciente.

O objetivo do Governo é que o DSP chegue às cerca de 850.000 pessoas inscritas no sistema nacional de segurança social nos próximos tempos. No entanto, até isso acontecer, várias questões informáticas terão de ser resolvidas. Neste momento, apenas três quartos dos softwares utilizados nos consultórios médicos são compatíveis com o DSP. Outro desafio consiste em incluir os prestadores de cuidados de saúde da Grande Região, já que 40% das pessoas abrangidas pela Segurança Social não vivem no Luxemburgo.

