Países Baixos. Tribunal considera ilegal recolher obrigatório

O Tribunal de Haia considerou que o recolher obrigatório imposto pelo Governo é ilegal e deve ser suspenso "de imediato".

O recolher obrigatório das 21h às 4h30 imposto pelas autoridades holandesas desencadeou os piores tumultos nos Países Baixos em décadas. A polícia chegou a utilizar canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes, nomeadamente em Amesterdão, Roterdão, Haia e Eindhoven, tendo detido cerca de 400 pessoas no total.

O Tribunal de Haia vem agora considerar que a medida imposta pelo Governo para conter a pandemia é "ilegal" e exige a sua suspensão imediata. "O recolher obrigatório é uma violação profunda do direito à liberdade de circulação e privacidade", por isso, requer "um processo de tomada de decisão muito cuidadoso", afirmam os juízes. Processo, esse, que não aconteceu, uma vez que a circunstância "não implicou a urgência exigida para se aplicar a lei".

De acordo com os magistrados, a medida restritiva destina-se apenas a "circunstâncias muito urgentes e excecionais como a queda de um dique, por exemplo". Sendo assim, a medida que tinha sido estendida até 2 de março deve ser suspensa com efeito imediato. O Governo ainda não se pronunciou sobre a decisão do tribunal.

Em vigor desde 23 de janeiro, este foi o primeiro recolher obrigatório nos Países Baixos desde a Segunda Guerra Mundial. Já no Luxemburgo, a par com outras medidas vigora atualmente um recolher obrigatório das 23h até às 6h, pelo menos até 14 de março. A violação do recolher é, aliás, uma das principais causas de multas no país, dentro da lei covid, que podem ir desde os 500 aos 1.000 euros.

