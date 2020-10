Proposta do governo visa as crianças com idades entre um e 12 anos com doenças terminais.

Países Baixos querem aprovar eutanásia para menores de 12 anos

Proposta do governo visa as crianças com idades entre um e 12 anos com doenças terminais.

Os Países Baixos querem aprovar a eutanásia para crianças com idades entre um e 12 anos com doenças terminais. A proposta de pediatras colheu o apoio do governo e é justificada, em carta dirigida ao Parlamento, pelo ministro da Saúde holandês, Hugo de Jonge, com o objetivo de ajudar um "grupo pequeno de crianças com doenças terminais que irão agonizar sem esperança e num sofrimento insuportável".

A legislação holandesa atual já prevê a eutanásia para crianças com mais de 12 anos e bebés até um ano.

Luxemburgo. Há portugueses que escolhem a eutanásia Há dez anos que o Luxemburgo permite colocar um ponto final a uma vida de “sofrimento insuportável” com o apoio médico. Entre estes doentes há portugueses. Legalização da eutanásia é votada dia 20 de fevereiro em Portugal.

A nova proposta dirige-se agora às crianças nesse intervalo de idades, que até à data não é abrangido, e, segundo estima o executivo, poderá afetar entre cinco a 10 crianças por ano que se encontrem em sofrimento agudo.

Na prática, não se trata propriamente de uma alteração às leis atuais, refere o ministro da Saúde, de acordo com a BBC. É antes uma descriminalização da prática em crianças de um a 12 anos, nas condições já previstas para as outras idades sem que os médicos possam vir a ser responsabilizados criminalmente.

Caso seja aceite, a eutanásia poderá ser aplicada às crianças com menos de 12 anos com doenças terminais e cuja morte a curto prazo seja previsível. Aquelas para as quais os cuidados paliativos não sejam suficientes e sem hipóteses de melhorarem a sua condição de saúde no tempo que lhes resta.

Parlamento português aprova eutanásia Propostas apresentadas por cinco partidos foram votadas e aprovadas por maioria esta tarde. Diplomas seguem agora para a comissão da especialidade.

A medida terá de ter sempre o consentimento dos pais e volta a ser submetida depois de ter enfrentado alguma oposição entre os partidos que suportam a coligação governamental, que abrange democratas-cristãos, liberais e progressistas.

Esta quinta-feira, as questões médicas e éticas associadas à alteração, serão debatidas no Parlamento do país.

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.