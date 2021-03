Foi encontrado um "cilindro de metal que explodiu" fora do prédio, o que leva as autoridades a suspeitarem que tenha sido um ataque premeditado.

Países Baixos. Explosão atinge centro de testes covid-19

AFP Foi encontrado um "cilindro de metal que explodiu" fora do prédio, o que leva as autoridades a suspeitarem que tenha sido um ataque premeditado.

Esta quarta-feira uma explosão atingiu um centro de testes covid-19 nos Países Baixos, partindo os vidros das janelas num "ato cobarde de destruição", segundo a oficiais do Governo e da polícia. Não há feridos a registar.

A explosão aconteceu em Bovenkarspel, a 60 quilómetros da capital Amesterdão e terá sido causada por um cilindro de metal deixado do lado de fora do prédio. "A polícia foi chamada às 6h55 por um segurança do centro de testes para dizer que uma explosão havia ocorrido. O segurança ouviu um grande estrondo e viu que várias janelas do prédio tinham partido", lê-se num comunicado.



"Fora do prédio havia um cilindro de metal que explodiu", o que levou o porta-voz da polícia da província da Holanda do Norte, Menno Hartenberg, a dizer que a explosão pode ter sido premeditada.



O incidente ocorre semanas depois de um outro centro de testes covid ter sido incendiado na cidade de Urk, durante os violentos tumultos contra o recolher obrigatório que abalaram o país.





