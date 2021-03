Páscoa. Luxair anuncia viagens com "proteção 100%" em caso de perturbações devido à pandemia

Com o aproximar das férias da Páscoa, marcadas entre 3 e 18 de abril, a Luxair e a LuxairTours anunciaram esta sexta-feira que têm preparados 26 destinos, com destaque para Dubai, ilha do Sal, em Cabo Verde, e as cidades de Antalya, na Turquia, e Hurghada, no Egito.

Henrique DE BURGO Com o aproximar das férias da Páscoa, marcadas entre 3 e 18 de abril, a Luxair e a LuxairTours anunciaram esta sexta-feira que têm preparados 26 destinos, com destaque para Dubai, ilha do Sal, em Cabo Verde, e as cidades de Antalya, na Turquia, e Hurghada, no Egito.

No entanto, dadas as constantes restrições de viagens e quarentenas impostas por diferentes países, os voos poderão ser afetados a qualquer momento. Nesse sentido, o grupo Luxair refere que os clientes da LuxairTours têm uma "proteção 100%" em caso de perturbações relacionadas com as viagens.



Entre as medidas garantidas está o cancelamento gratuito da viagem e reembolso em caso de confinamento ou proibição de viagem pelas autoridades do país de destino. A mesma medida é aplicada se as autoridades locais exigirem que os hotéis fechem todos os seus restaurantes ou piscinas exteriores. Quanto à possibilidade de modificação da viagem, é gratuita até 14 dias antes da partida.

Para os clientes com pacote de viagem até 9 de maio de 2021, é organizado um teste de antigénio gratuito no hotel ou numa clínica antes do regresso ao Luxemburgo, podendo haver algumas exceções em certos destinos, lê-se no comunicado.



