Nos últimos meses, a direção da Saúde constatou que a procura do medicamento aumentou.

Saúde

Ozempic. O antidiabético que está a ser desviado no Luxemburgo para emagrecer

Susy MARTINS Nos últimos meses, a direção da Saúde constatou que a procura do medicamento aumentou.

O Ministério da Saúde confirma que também no Luxemburgo se nota um aumento da utilização do medicamento contra a diabetes, Ozempic. No entanto, teme-se que este aumento se deva a um desvio do medicamento para emagrecer.

O fenómeno de tomar Ozempic para emagrecer é cada vez maior, o que leva a que haja uma certa tensão no aprovisionamento deste medicamento em toda a Europa. E o Luxemburgo não é exceção.

Faltam xaropes para a tosse e medicamentos para a diabetes no Grão-Ducado LCGB exige que Governo resolva rapidamente a escassez de medicamentos nas farmácias do país.

Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, explicam que no Grão-Ducado o antidiabético Ozempic é reembolsado a 100% pela Caixa Nacional da Saúde (CNS), mas só se for utilizado para a diabetes.

Os ministros sublinham que este medicamento só é permitido para controlar a diabetes e não com o objetivo de perder peso. Os médicos só estão autorizados a prescrever o fármaco para as pessoas que sofrem de diabetes.

No entanto, nos últimos meses, a direção da Saúde constatou que a procura do medicamento Ozempic aumentou, devendo-se provavelmente ao fenómeno de emagrecimento. Razão pela qual as autoridades receiam que se comece a sentir a falta deste medicamento.

Já no mês de outubro do ano passado, o Ministério da Saúde emitiu uma circular aos médicos, em que sublinhou que este fármaco deve ser receitado exclusivamente às pessoas com diabetes.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.