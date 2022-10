A verdade desgraçada é que, normalmente, os políticos pagam favores de forma um pouco mais hábil (...)

Impostos sobre os ricos

Ouvir champanhe a jorrar não mata a sede

Hugo GUEDES

Os títulos mais interessantes do dia em que escrevo (não contando com as notícias da guerra, que sempre são mais importantes) foram do género "Liz Truss afinal dá o braço a torcer" ou "Governo britânico já não desce impostos aos milionários".

Vista deste lado do canal da Mancha, a história até parece divertida: no dia em que finalmente começaram os seus novos empregos após o prolongado luto pela rainha, a primeira-ministra e o ministro das Finanças apresentaram um mini-orçamento bombástico, produto das fantasias mais molhadas de um extremista libertário: criar a economia do salve-se quem puder, cortando nos serviços mais básicos do Estado para assim baixar os impostos para a extrema minoria dos mais ricos, e permitir bónus ilimitados a banqueiros.

(...) se banharmos os bilionários com uma chuva dourada de champanhe e ouro, algumas gotículas desse néctar acabarão por respingar para as bocas sequiosas dos restantes.

Seguiu-se imediatamente uma semana de implosão - queda aos trambolhões da libra esterlina para o valor mais baixo de 1985; tremenda subida das taxas de juro a que o país se financia (ultrapassando as da Grécia e Itália), porque os mercados passaram a temer a bancarrota britânica; Banco de Inglaterra obrigado a intervir para salvar as pensões e repor alguma calma, queimando no processo 70 mil milhões de euros; e pânico no mercado imobiliário, com hipotecas repentinamente incomportáveis, e as pessoas com medo de perderem as casas em que vivem.

Importações mais caras e taxas de juro mais altas estrangulam ainda mais uma actividade económica que já estava perigosamente perto da recessão. A velha piada "encontrei-me à beira do abismo... então decidi dar um passo em frente" pode passar a ser considerada humor britânico.

Dá até para acreditar numa certa justiça poética ao considerar a narrativa: país com a mania da superioridade e sistema eleitoral pouco democrático vai piorando a sua situação a cada chamada às urnas, com a sequência de pesadelo Cameron-Brexit-May-Boris a culminar em Liz Truss e Kwasi Kwarteng, uma dupla de governantes não eleitos, satírica de tão inepta. Mas não inocente. Nunca cair no erro de tomar a estupidez por inocente, pois os idiotas úteis estão sempre ao serviço de agendas escondidas.

Às vezes, escondidas com o rabo de fora. No próprio dia em que apresentou o seu orçamento apocalíptico, o ministro Kwarteng foi a uma "festa do champanhe" na mansão do financeiro Andrew Law. Ali, conviveu com os seus verdadeiros patrões, magnatas contribuidores para as campanhas do partido Conservador. Ou seja: o punhado de milionários que puseram estes desconhecidos no poder querem esse favor retribuído. Baixar-lhes a taxa de imposto é uma boa forma de começar, mas não chega. "Beba mais uma taça de champanhe, ministro! E fale-nos das outras benesses que nos vai oferecer".

Sabem a única verdadeira notícia em toda esta pantomima? É que desta vez houve consequências. A economia afundou-se, os terroristas económicos no governo já fizeram marcha-atrás em algumas ideias e vão acabar por cair. É apenas mais uma tentativa radical de vender a "economia do gotejo", onde se defende que se banharmos os bilionários no topo da pirâmide social com uma chuva dourada de champanhe e ouro, algumas míseras gotículas desse néctar mítico acabarão finalmente por respingar para as bocas sequiosas dos restantes 99% da sociedade.

A verdade desgraçada é que, normalmente, os políticos pagam favores de forma um pouco mais hábil, e a vigarice da 'trickle-down economics' está constantemente a ser propagandeada - e aplicada. O estudo definitivo, publicado em 2020, analisou reduções de impostos para os mais ricos em 18 países diferentes ao longo das últimas cinco décadas.

Os resultados são claros como água: essas reduções foram bem-sucedidas em desviar dinheiro para os bolsos dos muito ricos, aumentando ainda mais a desigualdade na sociedade. Mas não tiveram qualquer efeito no crescimento económico ou na criação de emprego - pelo contrário, o desemprego tende mesmo a aumentar ligeiramente - enquanto as finanças públicas, privadas de receitas, precisaram de cortes crescentes nos serviços prestados à população.

Não há pão nem brioches, mas e então? Desde que, ao longe, seja possível ouvir o champanhe a jorrar, está tudo bem.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

