Outubro foi o mês mais quente de sempre em França

O aquecimento global está a tornar-se cada vez mais evidente. Após temperaturas de verão recordes, outubro passado foi o mais quente desde que há registo em França. As temperaturas médias rondaram os 17,2°C, 3,5°C acima do normal.

Outubro deste ano foi mais quente do que em 2001, que marcava o recorde anterior, com uma temperatura média de 16,3°C (2,6°C acima do normal), disse a Meteo-France nesta terça-feira.

Este é o nono mês consecutivo com uma "anomalia positiva", ou seja, temperaturas acima da média, e foram particularmente elevadas para a época numa vasta faixa que vai do sudoeste ao nordeste, do País Basco até à Alsácia.

Segundo o Météo-France, a causa foi um "episódio sem precedentes de calor tardio" que se instalou no país, com "noites tropicais" (temperaturas que não desceram abaixo dos 20 graus) no sul do país.

"Normalmente a partir de meados de outubro, as temperaturas começam a baixar, mas aqui é o contrário", disse à AFP Christine Berne, climatologista do Météo-France. A 16 de outubro, Bordeaux registou 30°C.

As causas?

Um fenómeno cíclico, uma onda de ar quente de África, associado ao efeito das alterações climáticas. Este último está a tornar-se mais "visível", segundo o Météo-France. "Sem o aquecimento global" causado pelos gases com efeito de estufa emitidos pelo homem, "não teríamos temperaturas tão quentes, com as perturbações climáticas a contribuir para fenómenos extremos mais frequentes e mais intensos, tornando-se mais cedo e mais tarde".









