Outono regressa esta semana com descida drástica das temperaturas

Semana começa com calor mas acaba com frio.

Depois de dois dias de calor esta semana acabará com frio e alguma chuva, como revela o boletim semanal do instituto de meteorologia luxemburguês, Meteolux.

As temperaturas máximas previstas para esta segunda e terça serão de 26 graus. Na quarta-feira os termómetros ainda vão manter-se acima dos 20 graus, mas as máximas baixam para os 17 já a partir de quinta-feira. Já as mínimas não deverão passar os 11 graus.

Na sexta-feira os termómetros deverão baixar mais um pouco para os 12 de máxima e no sábado não deverão passar dos 11 graus, refere o Meteolux. Para sexta e sábado as mínimas serão de 9 graus. Ainda de acordo com o Meteolux, a descida dos termómetros vai ser acompanhada por alguma chuva a partir de quinta-feira, prolongando-se até ao fim de semana.

