Ostras e mexilhões retirados dos supermercados Auchan e Cora

Catarina OSÓRIO Moluscos bivalves estão na origem de vários casos de gastroenterites nos últimos dias.

Os supermercados Auchan e Cora anunciaram a retirada de várias marcas de mexilhões e ostras que se encontravam à venda nestes estabelecimentos no Luxemburgo devido aos recentes casos de gastroenterites provocados pelo norovírus. Em comunicado enviado às redações, as autoridades de segurança alimentar luxemburguesas referem, no entanto, que parte dos produtos já tinha sido vendida ao consumidor final.

Os norovírus podem causar gastroenterites nos humanos, caraterizadas por vómitos e diarreia.



Os moluscos em questão eram provenientes"das zonas 35.06 e 35.11 da baía de Mont-Saint-Michel", pode ler-se no comunicado enviado às redações. Ao mesmo tempo, as autoridades francesas proibiram a pesca, apanha, transferência, transporte e comercialização de todos os moluscos nesta região.

As autoridades acrescentam no entanto que a distribuição mais ampla não pode ser excluída e outros moluscos bivalves da área mencionada acima podem ser afetados. Consulte os produtos e os lotes em questão:

Auchan:

Fonte: Comissariado do governo luxemburguês para a qualidade, fraude e segurança alimentar.





Cora:

