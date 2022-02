Foi dos socialistas submetidos à disciplina partidária – mas mantendo os seus hábitos e os seus privilégios, bem como os seus complexos de atracção pelas classes altas, no fundo desprezando e pouco se ralando com os trabalhadores e miseráveis – que Orwell também se quis apartar.

Os socialistas, as duplicidades e os complexos de classe

Em 1936, George Orwell (1903-1950) foi convidado para escrever sobre as zonas mineiras do Norte de Inglaterra, onde as taxas de desemprego eram enormes. O convite partiu de Victor Gollancz – porventura, mais conhecido como editor de textos anticoloniais na década de 1950 – e o objectivo era que o livro fosse integrado numa colecção, de clara orientação socialista, do Left Book Club. Orwell partiu em Fevereiro para a região mineira de Wigan e do Yorkshire, no Norte de Inglaterra, para se inteirar das condições de vida dos mineiros do carvão e da classe operária. Não era a primeira vez que vivia entre trabalhadores. No seu regresso da Birmânia, onde servira nos quadros da polícia do Império britânico, já se tinha embrenhado pelos bairros operários de Londres (Limehouse e Whitechapel). Acumulou, então, muita informação através do convívio directo com vagabundos e membros da classe operária. A este propósito, escreveu um pequeno livro (Down and Out in Paris and London), que lhe serviu para remover a barreira de classe que se interpunha entre ele e os mais miseráveis dos miseráveis.



Orwell, um dos mais famosos escritores ingleses do século XX, mais conhecido por Animal Farm (1945) e 1984 (1949), tinha sido educado em Eton, o mais elitista colégio privado inglês. O seu pai trabalhou nos quadros da administração britânica na Índia e, numa dessas comissões de serviço, George nasceu na região de Bengala, na Índia. Reproduzindo o modelo familiar, depois de Eton, em lugar de entrar no sistema de Oxbridge, entrou nos quadros do sistema colonial britânico e foi colocado na Birmânia. No regresso à Grã-Bretanha, abandonou esse mesmo estatuto de oficial civil do Império, para se focar essencialmente na escrita.

Em O Caminho para Wigan Pier (edição original de 1937), Orwell contou a história – crítica e envolvendo a sua própria experiência – das duas situações acabadas de evocar: a condição dos mineiros, operários e trabalhadores do Norte de Inglaterra; e a carreira dos agentes do império colonial britânico, a quem competia dominar os “nativos”. Ana Barradas traduziu e a editora Antígona publicou em 2003 a primeira versão portuguesa, reeditada no ano passado, acompanhada do importante estudo introdutório de Richard Hoggart. Por sua vez, José Lima traduziu e prefaciou – de maneira tão sublime quanto criativo é o seu manejo do vernáculo – a mesma obra, que a Livros do Brasil/Porto Editora publicou, também em 2021, e cuja leitura se recomenda.

Alguns críticos da obra de Orwell em geral e desta em particular têm procurado apresentar-se como capazes de retirar do esquecimento este livro, que chegou a ser considerado o pior dos livros de Orwell. Ao mesmo tempo, arriscaria dizer, caem, quase todos, no topete de que o livro é composto por duas partes distintas – a primeira formada pela descrição das condições de vida dos trabalhadores, mineiros, desempregados e operários ingleses; a segunda que é sobretudo autobiográfica, articulando-se mal com a primeira. Terá sido, aliás, esta segunda parte que mais perturbou o já referido Victor Gollancz, por considerar que as considerações feitas por Orwell na segunda parte do seu livro se ajustavam mal a uma agenda de doutrinação socialista.

Em relação a esses dois pontos, gostaria de suspender o juízo acerca do lugar comum em que se constitui toda e qualquer acção de resgate de uma obra em relação à situação de esquecimento em que se encontrava, para reconhecer que existem pelo menos duas razões que explicam esse esquecimento e que são estas que têm de ser interrogadas. Refiro-me, por um lado, à já citada irritação provocada pelo livro de Orwell que não correspondia à expectativa do editor, que pretendia apenas que a obra – um pouco a exemplo do que Engels tinha escrito um século antes sobre a situação de miséria e de pobreza crónica da classe operária inglesa – fosse capaz de alimentar a doutrinação socialista.

E, por outro lado, o facto de o mesmo livro seguir muito mais uma orientação de documentário jornalístico ou de inquérito sociológico, puro e duro (mas como, se calhar poucos sociólogos de ontem e de hoje estará em condições para o fazer, seguindo o exemplo do sociólogo Bruno Monteiro). Tudo isto, em estreita articulação com uma reflexão permanente sobre as condições de quem escrevia (num exercício raro de vigilância auto-reflexiva, tão permanente quanto capaz de lançar sobre tudo e sobre todos a dúvida e a incerteza), veio pôr em causa o estatuto literário atribuído ao autor, relegando este seu livro para a sombra. Isto é, o lado de documentário fotográfico do livro, em conjugação com a sua carga autobiográfica, parece que indignaram as expectativas mais propriamente literárias alimentadas por editores, críticos e leitores, mais que pelo próprio autor. O que equivale a dizer que não se espere deste livro uma versão literária da pobreza à maneira de um Dickens, nem sequer uma obra que dialogue com a história dos “brancos pobres” de A Estrada do Tabaco de Erskine Caldwell. Tão-pouco Wigan Pier pode ser posta a par das já citadas obras de fim da curta vida de Orwell, cuja dimensão literária se confunde com o peso das construções alegóricas e satíricas, suscitadas pela vida dos animais, ou de uma utopia projectada no futuro, como sucede em 1984.

Entrando na análise do livro e pondo de lado a rígida separação entre as duas partes que o compõem, o que se afigura mais interessante é o modo como Orwell apresenta várias camadas de acção e significado, que põem em causa uma simples divisão entre um escritor que lá do alto, munido de um capital intelectual e social elevado, é capaz de observar, realisticamente, a situação dos mineiros, operários, desempregados e miseráveis. Às certezas desta perspectiva realista ou, mais propriamente, neo-realista, Orwell sobrepôs uma exploração de várias camadas e sobre cada uma, a começar pela sua própria definição, manifestou as mais variadas dúvidas.

Começando pela interrogação sobre aquilo que hoje se denomina o lugar de fala de Orwell. Nas suas palavras, as suas origens sociais colocá-lo-iam na franja inferior da classe média alta – uma expressão que Lima traduz apenas por classe média alta baixa. O seu pai, como funcionário colonial e tendo servido na Índia, teve uma vida aparentemente de gentleman, que o levou a pôr o seu filho no célebre colégio privado de Eton. Porém, o seu estatuto – como o de tantos outros funcionários coloniais – só era possível de concretizar graças às oportunidades criadas pela existência de um Império, com a sua estrutura de dominação sobre os denominados nativos, considerados naturalmente inferiores. Esse sentido de superioridade, logo, de evidente racismo, sustentado por uma situação colonial impossível de reproduzir em Inglaterra, permitia o prolongamento de uma vida de senhores, com pretensões nobiliárquicas, a funcionários cujos rendimentos eram fracos. Tão fracos que não passavam de uma espécie de brancos pobres.

Uma situação idêntica àquela que experimentou no âmbito familiar – concretamente uma disjunção entre as altas pretensões estatutárias e a muito precária condição económica – foi a que Orwell veio a encontrar em Eton. Rodeado dos muito ricos, ele que tinha entrado no colégio inglês mais elitista, graças a uma bolsa de estudo e provavelmente devido ao estatuto do pai, funcionário do Império britânico, partilhou com os muito ricos a mesma educação e os mesmos conteúdos, que permitiam a formação de um sentido de superioridade e de autoconfiança em relação ao resto da sociedade.

Paradoxalmente, uma parte do sentido revolucionário ou de protesto que adquiriu foi-lhe facultado nos bancos dessa mesma escola. É que a afirmação de uma insatisfação generalizada e um sentido de luta contra as autoridades instaladas, em benefício de um pensamento próprio, também lhe foram inculcados em Eton. A tal ponto, aliás, que, quando ele e os seus colegas de escola foram questionados acerca das figuras contemporâneas mais marcantes, Lenine fez parte da lista dos eleitos. Ou seja, apesar de Eton educar jovens que falavam com tiques de linguagem e agás aspirados, em lugar de criar conservadores, pelo menos nas suas idades mais tenras, abria as portas aos revolucionários.

Da sua experiência na Birmânia colonial, dois aspectos importa reter. À primeira vista, eles são contraditórios, por isso mesmo, muito perturbantes. O primeiro diz respeito à experiência de violência, aos actos de humilhação, às chicotadas e, até, à agressão ao soco que ele próprio praticou, na sua relação com todos queles que eram considerados, simplesmente, como “nativos” e que, traduziríamos mais como indígenas. Uma experiência justificada pela aplicação de um sistema de justiça, que partia de premissas erradas de exploração, dominação e racismo. O segundo aspecto entronca, precisamente, nestas premissas. Foi no quadro dessa mesma experiência e muitas vezes em conversas mantidas em segredo ou em correspondência com situações de duplicidade, que ele se deu conta de que o descrédito no Império colonial começou por se dar entre ele e outros agentes do aparelho de dominação colonial. Assim, as críticas e a resistência, em lugar de partirem dos que sofriam na pele a dominação colonial, florescerm – no entender de Orwell – entre os que faziam parte do próprio Estado colonial.

Depois de ter decidido abandonar os quadros da polícia imperial, Orwell procurou aproximar-se das classes mais baixas. Operários, trabalhadores, mineiros e os mais miseráveis dos miseráveis, nessa década de 1930, do desemprego e da fome, impuseram-se a Orwell quase como uma obrigação. Pretendeu compreendê-los, aproximando-se deles e dando-lhes voz, para utilizar uma expressão de hoje, cujo uso não deixa de ser controverso. Fê-lo tanto para se redimir da distância social em que se encontrava por nascimento, educação e tiques de linguagem. Como, também, para se compensar da sua experiência colonial, onde mantivera relações ambivalentes, de distância e proximidade, mas sempre de superioridade em relação aos ditos indígenas que, incompreensivelmente, não se rebelavam.

O principal problema de Wigan Pier é que o que Orwell descreve acerca da classe trabalhadora, descontados alguns elogios, presta-se pouco à propaganda socialista e revolucionária. Um dos elogios está precisamente na referência às capacidades dos trabalhadores mais alfabetizados de descreverem a sua própria situação e, mesmo, de escreverem sobre ela. O seu fascínio por essa forma enxuta de contar a sua própria vida, manifestado por muito operários e mineiros, leva-o mesmo a interrogar-se sobre o estilo supérfluo, e muito irritante a que recorriam os chamados escritores de badanas. Se bem entendo, estes últimos, nas suas pretensões literárias, falhavam o alvo e expunham-se ao ridículo. O problema dos trabalhadores que escreviam estaria, então, não na ausência de uma consciência de classe que deveria ser imposta do alto, mas mais na ausência de condições para desenvolverem as suas próprias capacidades. Sobretudo, quando lhes faltava o pão para a boca, dificilmente quereriam pôr-se a escrever.

Contudo, tirando alguns elogios aos próprios trabalhadores, em relação aos quais pretendia quebrar as barreiras, Orwell argumentou, sempre, de forma dura. Primeiro, fez notar que o ímpeto revolucionário – que era possível notar no seu comportamento por volta de 1920, inspirado na Revolução Russa – tinha, praticamente, desaparecido. Em sua substituição, o que se apresentava agora, em consequência da Crise de 1929 e do medo do desemprego e da fome, era uma muito maior conformidade com a caridade e com as práticas da mão estendida. Depois, era de reparar que, mesmo em situações de desemprego, a mesma classe trabalhadora mantinha na esfera doméstica um quadro de profunda desigualdade em relação às mulheres. Eram estas que continuavam a ter de assumir todas as tarefas da lida da casa, após uma jornada de trabalho fora, para que os complexos machistas dos homens não fossem beliscados e estes pudessem, por um só momento, sentir-se uns “mariquinhas”. Por último, entre as diferentes hierarquias e desigualdades que caracterizavam o interior da própria classe trabalhadora, talvez a mais chocante estivesse na relação de desprezo que os trabalhadores mantinham em relação aos mais miseráveis, pobres pedintes e vagabundos. Tudo isto a ponto de Orwell sentir que lhe era mais fácil ir ao encontro destes últimos, do que de se aproximar dos operários e trabalhadores.

Acerca da dificuldade existente em transpor as relações de classe, Orwell sugeriu duas hipóteses. Uma, claro está, envolve-o a ele, com a sua linguagem de classe alta e a sua sensibilidade acerca do cheiro, nomeadamente do mau cheiro a suor dos trabalhadores, a começar pela memória dos odores dos quartos das criadas. Que possibilidades é que existiriam, precisamente, por parte de quem sente o mau cheiro dos trabalhadores e de quem fala a linguagem de classe alta, de chegar à classe trabalhadora, ao menos para a poder descrever? A resposta a esta questão, de carácter reflexivo e vigilante, em relação às possibilidades de um sujeito compreender o seu objecto, são pelo menos uma lição de ciências sociais. O que já não é pouco, nos tempos que correm, em que muitos falam em nome dos que estão por baixo, sem quererem necessariamente compreendê-los.

Outra hipótese surge, na pena de Orwell, sob a forma de uma denúncia. Concretamente, socialistas e comunistas, militantes partidários ou sindicalistas, bem podiam dar a entender que falavam em nome das classes trabalhadoras e na defesa dos seus interesses. Contudo, os seus complexos de classe, incluindo a distância a que se colocavam, o mau cheiro que sentiam à sua volta, dificilmente lhes permitiam compreender aqueles a quem roubavam a voz e que não conseguiam compreender. No fundo, foi destes socialistas submetidos à disciplina partidária – mas mantendo os seus hábitos e os seus privilégios, bem como os seus complexos de atracção pelas classes altas, no fundo desprezando e pouco se ralando com os trabalhadores e miseráveis – que Orwell também se quis apartar.

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

